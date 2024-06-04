Байден: Украина может остаться вне НАТО, но США продолжат ее вооружать

Фото: сайт Кремля
Президент США Джо Байден не исключил, что Украина останется вне НАТО после завершения украинского конфликта, однако при этом США намерены продолжить поставлять ей оружие. Об этом информирует издание Time.
По словам американского лидера, мир на Украине выглядит так, чтобы РФ никогда ее не оккупировала. Байден отметил, что у Штатов и Украины такие же отношения, как и с другими государствами, которым Вашингтон поставляет оружие.
Президент США заключил, что это делается для того, чтобы страны могли защитить себя в дальнейшем.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Читайте также:
В Кремле назвали США вражеской страной
Рада приняла закон об английском как языке международного общения
В США объяснили размещение ядерного оружия в Европе
Президент США заключил, что это делается для того, чтобы страны могли защитить себя в дальнейшем.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Читайте также:
В Кремле назвали США вражеской страной
Рада приняла закон об английском как языке международного общения
В США объяснили размещение ядерного оружия в Европе
Екатерина Коршунова