Байден вновь попал в историю и заставил краснеть своего пресс-секретаря

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Президент США Джо Байден стал объектом насмешек после того, как на совещании перепутал двух глав федеральных министерств. Этот инцидент вновь поставил под вопрос ментальное здоровье американского лидера.
Примечательно, что буквально за несколько минут до очередного курьеза пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что у президента все в порядке как психически, так и физически, отмечает The Daily Mail.
В ходе совещания 81-летний Байден поблагодарил своего советника по «гендерной политике» Джен Кляйн, после чего выразил благодарность министру здравоохранения и социальных служб Ксавье Бесерре, который, по словам президента, находился «рядом с ней». Однако рядом с Кляйн на самом деле стоял министр внутренней безопасности Алехандро Майоркаса, в то время как Бесерра участвовал в мероприятии по видеосвязи.
Этот случай стал предметом обсуждения в контексте последнего социологического опроса, который показал, что уровень одобрения Байдена достиг 15-летнего минимума. Вопросы о его физическом и умственном здоровье стали центральными в свете сравнения с экс-президентом Дональдом Трампом, и лишь 28% респондентов считают, что у Байдена достаточно «остроты ума для эффективной работы президентом», что является существенно меньшим показателем по сравнению с Трампом.
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В ходе совещания 81-летний Байден поблагодарил своего советника по «гендерной политике» Джен Кляйн, после чего выразил благодарность министру здравоохранения и социальных служб Ксавье Бесерре, который, по словам президента, находился «рядом с ней». Однако рядом с Кляйн на самом деле стоял министр внутренней безопасности Алехандро Майоркаса, в то время как Бесерра участвовал в мероприятии по видеосвязи.
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Артем Кузьмин