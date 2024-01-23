Американских избирателей напугал искусственный Джо Байден

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Власти Нью-Гэмпшира, где во второник, 23 января, начнется праймериз, расследуют звонки ИИ-роботов, которые имитировали голос Джо Байдена и призывали жителей не участвовать в первичных выборах, пишет The New York Times.
Экс-председатель Демократической партии Нью-Гэмпшир Кэти Салливан назвала происшествие попыткой помешать избирательному процессу. В аудиозаписи Байден призывает подождать до ноябрьских выборов, утверждая, что голосование на текущий момент лишь поможет республиканцам в их стремлении вернуть Дональда Трампа.
Генеральный прокурор Нью-Гэмпшира Джон Формелла объявил о расследовании этого случая, называя его «незаконной попыткой сорвать президентские праймериз и подавить голоса избирателей». По его словам, такие звонки расцениваются как дезинформация, предназначенная подавить процесс голосования.
Кампания, призывающая вписать имя Джо Байдена в избирательный бюллетень, передала информацию в правоохранительные органы. Кэти Салливан также подчеркнула, что аудиозапись содержит ссылку на ее личный номер мобильного телефона без ее разрешения.
Штаб Дональда Трампа и штаб Дина Филлипса заявили о своей непричастности к инциденту. Расследование продолжается. Организаторы надеются, что избиратели не дадут запугать себя подобными «грязными трюками».
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Генеральный прокурор Нью-Гэмпшира Джон Формелла объявил о расследовании этого случая, называя его «незаконной попыткой сорвать президентские праймериз и подавить голоса избирателей». По его словам, такие звонки расцениваются как дезинформация, предназначенная подавить процесс голосования.
Штаб Дональда Трампа и штаб Дина Филлипса заявили о своей непричастности к инциденту. Расследование продолжается. Организаторы надеются, что избиратели не дадут запугать себя подобными «грязными трюками».
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Артем Кузьмин