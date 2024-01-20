Байден надеется на сделку по защите границы и помощи Украине

Фото: РИА Новости/Стрингер
Американский президент Джо Байден, говоря о сделке по выделению помощи Киеву в обмен на усиление защиты южной границы, сделал предположение, что на будущей неделе что-то может решиться хотя бы в сенате.
РИА Новости пишет, что споры о миграции были основной причиной, по которой конгрессу так и не удалось согласовать запрос Белого дома о помощи украинской стороне и Израилю. По мнению республиканской оппозиции, подходы Байдена делают границу открытой.
Байден заявил, что его команда на протяжении нескольких недель работает с сенаторами по данному соглашению. Байден уверен в необходимости изменений в пограничной политике.
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Байден заявил, что его команда на протяжении нескольких недель работает с сенаторами по данному соглашению. Байден уверен в необходимости изменений в пограничной политике.
«Думаю, на следующей неделе мы сможем что-то выработать, хотя бы в сенате», - заявил Байден на конференции мэров американских городов. Кадры его выступления транслировал Белый дом.Также сообщалось, что ядерное оружие Соединённых Штатов можно признать серьёзно устаревшим. Об этом писало издание The Wall Street Journal со ссылкой на мнение председателя комитета Палаты представителей по делам вооружённых сил Роджера Уикера, а также сенатора Конгресса США Дебры Фишер.
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Мария Фирсова