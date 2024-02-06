Байден во всеуслышание заявил, что говорит с покойниками

Фото: РИА Новости/Стрингер
Американский лидер Джозеф Байден рассказал журналистам, что встретился и беседовал с Франсуа Миттераном — экс-президентом Франции, который умер почти 30 лет назад. Об очередном конфузе Байдена поведал телеканал Fox News.
Во время встречи с избирателями в Лас-Вегасе американский президент рассказывал историю о встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном во время недавнего саммита G7 в Великобритании.
Fox News напоминает, что Франсуа Миттеран умер ещё в 1996-м году, когда ему было 79 лет. Политик занимал должность президента Франции с 1981 по 1995 год — дольше, чем кто-либо другой в истории страны.
Что касается Байдена, то это уже далеко не первая его оговорка на публичных выступлениях. . Ранее он, выступая на ужине Демократической партии в Южной Каролине, оговорился, назвав своего заклятого соперника Дональда Трампа »действующим президентом». А в декабре 2023 года глава Америки заявил, что его отец, умерший более 20 лет назад, пережил атаку палестинской группировки ХАМАС на Израиль, произошедшую 7 октября.
Почти две трети американцев считают, что у Джо Байдена все сильнее снижаются умственные способности. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного исследовательской организацией Rasmussen Reports с 28 по 30 января среди 943 американцев, собирающихся голосовать на президентских выборах в этом году.
Согласно результатам исследования, такой оценки придерживаются 59% респондентов. В частности, они согласились с утверждением о том, что Байден «все сильнее теряет остроту ума». При этом лишь треть опрошенных (33%) дали понять, что не согласны с подобным мнением.
Уровень доверия к главе Соединенных Штатов продолжает падать как среди сторонников республиканцев, так и тех, кто не поддерживает никакую политическую партию. Напомним, Байден – старейший президент в истории США. 20 ноября ему исполнился 81 год.
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«Я сел и сказал: "Америка вернулась". И Миттеран из Германии – я имею в виду из Франции – посмотрел на меня и сказал: "Ну и на сколько же она вернулась?», — в какой-то момент произнёс Байден.
Что касается Байдена, то это уже далеко не первая его оговорка на публичных выступлениях. . Ранее он, выступая на ужине Демократической партии в Южной Каролине, оговорился, назвав своего заклятого соперника Дональда Трампа »действующим президентом». А в декабре 2023 года глава Америки заявил, что его отец, умерший более 20 лет назад, пережил атаку палестинской группировки ХАМАС на Израиль, произошедшую 7 октября.
Почти две трети американцев считают, что у Джо Байдена все сильнее снижаются умственные способности. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного исследовательской организацией Rasmussen Reports с 28 по 30 января среди 943 американцев, собирающихся голосовать на президентских выборах в этом году.
Согласно результатам исследования, такой оценки придерживаются 59% респондентов. В частности, они согласились с утверждением о том, что Байден «все сильнее теряет остроту ума». При этом лишь треть опрошенных (33%) дали понять, что не согласны с подобным мнением.
Уровень доверия к главе Соединенных Штатов продолжает падать как среди сторонников республиканцев, так и тех, кто не поддерживает никакую политическую партию. Напомним, Байден – старейший президент в истории США. 20 ноября ему исполнился 81 год.
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Артем Путинцев