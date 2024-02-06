Две трети американцев сомневаются в умственных способностях Байдена

Фото: cайт Кремля
Почти две трети американцев считают, что у Джо Байдена все сильнее снижаются умственные способности. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного исследовательской организацией Rasmussen Reports с 28 по 30 января среди 943 американцев, собирающихся голосовать на президентских выборах в этом году.
Согласно результатам исследования, такой оценки придерживаются 59% респондентов. В частности, они согласились с утверждением о том, что Байден «все сильнее теряет остроту ума». При этом лишь треть опрошенных (33%) дали понять, что не согласны с подобным мнением.
Уровень доверия к главе Соединенных Штатов продолжает падать как среди сторонников республиканцев, так и тех, кто не поддерживает никакую политическую партию.
Американский лидер Джозеф Байден уже не в состоянии выполнять обязанности президента, а его пребывания на посту главы США угрожает безопасности страны, с таким заявлением выступил бывший врач Белого дома и конгрессмен Ронни Джексон в интервью для Fox News. Джексон также отметил, что никто в мире больше не боится и не уважает Соединенные Штаты именно потому, что во главе страны нет действительно сильного лидера.
Напомним, Байден – старейший президент в истории США. 20 ноября ему исполнился 81 год.
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Уровень доверия к главе Соединенных Штатов продолжает падать как среди сторонников республиканцев, так и тех, кто не поддерживает никакую политическую партию.
Напомним, Байден – старейший президент в истории США. 20 ноября ему исполнился 81 год.
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Артем Путинцев