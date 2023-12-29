Байден заявил. что из-за конфликта на Украине появилась угроза для НАТО

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Американский президент Джозеф Байден заявил, что конфликт вокруг Украины создаёт угрозу для НАТО, в своём специальном заявлении.
По его словам, американское общество должно гордиться поддержкой Украины, поскольку крайняя атака на территорию страны была отражена благодаря системам ПВО, которые Киеву передал Вашингтон.
При этом, по его словам, украинский конфликт начал выходить за рамки государства, и уже угрожает безопасности стран Североатлантического альянса.
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«Но пока конгресс не предпримет действий в новом году, мы не сможем продолжать отправлять оружие и важные для нужд Украины системы ПВО. Конгресс должен действовать безотлагательно», — прокомментировал ситуацию Байден.
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Евгения Парфентьева