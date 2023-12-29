Политолог высказался о влиянии выборов в США на помощь Украине

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На оказание финансовой и военной поддержки Украине крайте сильно влияют выборы. Президенту США Джо Байдену можно быть выгодна «маленькая победоносная война». Для этого может использовать тихоокеанский конфликт, конфликт на Ближнем Востоке или на Украине. Такое мнение озвучил политолог-американист Рафаэль Ордуханян в беседе с «Лентой.ру».
«Чехарда, которая сейчас начинается в США с «отменой» [экс-президента Дональда] Трампа — это беспрецедентно, такого не было никогда. Это показатель расслоения на всех уровнях общества: одни штаты не допускают Байдена, другие Трампа. Это политическая война. Конечно, от Украины все уже устали. Но у Байдена есть только один шанс устоять — маленькая победоносная война. Остается только вопрос места: будет это Украина, Ближний Восток или тихоокеанский регион», — заявил Ордуханян.Политолог заявил, что Украина в данном вопросе предпочтительнее, так как именно вокруг украинского конфликта выстроилась определенная риторика, с которой согласны практически все Западные страны.
Ранее Байден заявил, что не просил премьер-министра Биньямин Нетаньяху Израиля прекратить огонь в секторе Газа. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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