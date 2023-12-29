США предложили Польше техническую помощь в расследовании инцидента с ракетой

Фото: iStock/rarrarorro
США предложили Польше техническое содействие в расследовании инцидента с ракетой, зашедшей в ее воздушное пространство. Об этом говорится в пресс-релизе Белого дома.
Отмечается, что контроль со стороны США будет вестись на уровне американского президента Джо Байдена. Как стало известно, советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан провел разговор с главой польского Бюро национальной безопасности Яцеком Севером, в ходе которого Салливан выразил солидарность Вашингтона с Польшей, а также пообещал необходимую техническую поддержку.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс отслеживает ситуацию и сохраняет бдительность в связи со случившимся в Польше.
Напомним, в воздушное пространство Польши со стороны Украины вошел неизвестный воздушный объект, после чего исчез с радаров. В результате произошедшего оперативный командующий ВС Польши мобилизовал силы и резервы, находящиеся в его распоряжении. Также президент Польши Анджей Дуда созвал срочное совещание с военным руководством страны.
Читайте также:
Столтенберг: НАТО сохраняет бдительность после инцидента с ракетой в Польше
В Польше сообщили о нарушении воздушного пространства со стороны Украины
Польша обвинила Россию в нарушении воздушного пространства
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс отслеживает ситуацию и сохраняет бдительность в связи со случившимся в Польше.
Читайте также:
Столтенберг: НАТО сохраняет бдительность после инцидента с ракетой в Польше
В Польше сообщили о нарушении воздушного пространства со стороны Украины
Польша обвинила Россию в нарушении воздушного пространства
Екатерина Коршунова