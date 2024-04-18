Байден заявил, что тело его дяди не нашли из-за каннибалов

Фото: U.S. Secretary of Defense
Президент США Джо Байден сообщил, что тело его дяди Эмброуза Финнегана, который погиб в авиакатастрофе в Новой Гвинее, не нашли из-за каннибалов.
«Мой дядя Эмброуз... выполнял разведывательные миссии на одномоторных самолетах над зонами вооруженных конфликтов. Его самолет был сбит в Новой Гвинее, и его тело так и не было обнаружено, поскольку в той части Новой Гвинее действительно присутствовали каннибалы», — цитирует Байдена пресс-служба Белого дома.По данным телеканала CNN, версия Байдена расходится с отчетом, представленным агентством при Пентагоне, где утверждается, что самолет Финнегана совершил аварийную посадку на воду у побережья острова «по неизвестным причинам». Согласно отчету, трое членов экипажа не смогли покинуть затонувший самолет и погибли в результате крушения.
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