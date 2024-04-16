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Байден отказался давать показания по делу об импичменте

Байден отказался давать показания в Конгрессе США в рамках дела по импичменту
16 апреля 2024, 05:19
kremlin

kremlin

Администрация США сообщила председателю надзорного комитета Палаты представителей США Джеймсу Комеру о том, что президент Джо Байден не собирается давать показания в рамках расследования по импичменту. Об этом информирует телеканал CNN.
«Ваше расследование по импичменту завершено. Мы отклоняем ваше приглашение к президенту Байдену для дачи показаний», — предает текст письма специального советника главы государства Ричарда Саубер телеканал.
В сообщении Саубер отметил, что американский лидер «не сделал ничего дурного» и обвинил Комера в «ложных и необоснованных обвинений».



Напомним, в марте республиканцы пригласили главу Америки дать показания в надзорном комитете Палаты представителей США по поводу деловых операций его семьи. Расследование было направлено на выявление связи между действиями Байдена во время его вице-президентства и деловыми операциями его сына Хантера.

Ранее сообщалось, что конгрессмен пришёл в маске Владимира Путина на слушание по импичменту Байдена. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#сша
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В США заявили, что готовы возобновить сотрудничество с Россией по ДСНВ
В Госдепе заявили о готовности США вернуться к исполнению ДСНВ
16 апреля 2024, 02:59

Фото: istock / vincent_ruf

Государственный департамент заявил о готовности США снова выполнять условия Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), в случае возвращения России к его соблюдению. Об этом сообщает американское правительство в своем докладе.
«Соединенные Штаты выразили желание и готовность отказаться от своих контрмер и полностью выполнить новый ДСНВ, если и когда Россия вернется к соблюдению своих обязательств по новому ДСНВ», — указано в документе.
Помимо этого, в докладе подчеркнули, что Соединенные Штаты не принимали контрмер в отношении основных ограничений нового ДСНВ и продолжают полностью соблюдать данные ограничения.

Ранее посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов призвал США задуматься о последствиях их действий против РФ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#сша
#россия
#правительство
#данные
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Антонов призвал США задуматься о последствиях их действий против РФ
Антонов: США должны ответить на вопрос, делают ли они мир безопаснее
16 апреля 2024, 01:52

Фото: istock / Sven Loeffler

Соединённые Штаты должны задаться вопросом, делает ли мир более безопасным их слепое стремление «наказать» РФ за отстаивание ею своих законных интересов. С таким заявлением выступил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. Комментарий посла публикует пресс-служба российского диппредставительства в Телеграм-канале.
Дипломат указал на критику госдепартамента в адрес России за якобы «нелегитимное нарушение ДСНВ» в опубликованном 15 апреля докладе ведомства, который посвящен реализации соглашений в области контроля над вооружениями.

«Американским властям пора осознать, что такого рода «заклинания» не возымеют никакого эффекта. Вместо того чтобы плодить бесполезные труды, местным чиновникам следует посмотреть на себя в зеркало и ответить на вопрос: делает ли более безопасным мир их слепое желание «наказать» Россию за отстаивание законных интересов? Ответ, как представляется, лежит на поверхности», — заявил Антонов.
Дипломат добавил, что при этом Америка превратила Украину в полигон для незаконной реализации военно-биологических программ.

Ранее в США объяснили, чем конфликт на Украине отличается от ситуации вокруг Израиля. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#сша
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Минфин США внёс 10 человек и 12 компаний в санкционный список по Белоруссии
15 апреля 2024, 23:36

Фото: istock / rarrarorro

Минфин США расширил санкционный список по Белоруссии, включив в него 10 физлиц и 12 юрлиц. Об этом сказано в сообщении на сайте ведомства.
«Введенные санкции поддерживают финансовое давление США на режим [президента Белоруссии Александра] Лукашенко», — заявили в американском Минфине, пытаясь таким образом подчеркнуть цель новых санкций.
Под ограничения попали станкостроительное предприятие «СтанкоГомель» и компания «АГАТ-системы управления», которая поставляет технику для Вооруженных сил Беларуси. В списке также оказались лица, связанные с «Пеленгом» и китайская компания Shenzhen 5G High-Tech Innovation.

Включение в санкционный перечень ведет к замораживанию активов фигурантов в Соединённых Штатах и запрету на ведение бизнеса с ними для граждан и компаний в США.

Ранее Лукашенко заявил, что, Минск может быть посредником в переговорах РФ и Украины. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#санкции
#ограничения
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#режим
#лукашенко
#белоруссия
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ЕК одобрила «план реформ» Украины
ЕК рекомендовала Совету Евросоюза одобрить план Украины по реформам
15 апреля 2024, 23:23

Еврокомиссия рекомендовала Совету Европейского союза одобрить план Украины по реформам. В ЕК отметили, что за счёт этого можно будет начать финансирование Киева из пакета в 50 миллиардов евро. Об этом сообщается на сайте организации.
«ЕК одобрила предложение для решения Совета ЕС, которое содержит позитивную оценку плана всеобъемлющих реформ и инвестиций на Украине на следующие четыре года. Этот важный шаг открывает путь для регулярной и предсказуемой поддержки Украины в рамках программы помощи ЕС объемом до 50 миллиардов евро», — указано в документе.
После передачи положительной оценки Еврокомиссии в Совет Евросоюза решение необходимо будет принять в течение месяца. В ЕК отметили, что план содержит 69 реформ и 10 инвестиционных задач, качество выполнения которых будут объективно оценивать по 146 пунктам.

Ранее в США объяснили, чем конфликт на Украине отличается от ситуации вокруг Израиля. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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В Грузии начались массовые столкновения протестующих с полицией
В Грузии начались стычки полиции с митингующими из-за закона «об иноагентах»
15 апреля 2024, 23:16

Фото: istock / Derek Brumby

В Тбилиси у здания парламента Грузии проходит митинг против принятия закона об иностранных агентах. Об этом сообщает ТАСС.
Митингующие решили начать потасовку с правоохранителями после того, как сотрудники полиции не позволили им обойти здание парламента и сделать символический круг.

После силовики начали задержания. Как заявил местным СМИ представитель МВД Грузии Теймураз Купатадзе, задержали четвертых человек. Купатадзе не уточнил, по какой статье произошло задержание участников митинга.

Днем 15 апреля в парламенте Грузии во время обсуждения спорного закона об иноагентах произошёл конфликт. Глава оппозиционной партии «Граждане» Алеко Элисашвили ударил депутата Мамуку Мдинарадзе, исполнительного секретаря правящей партии «Грузинская мечта». Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#грузия
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В США объяснили, чем конфликт на Украине отличается от ситуации вокруг Израиля
Кирби: конфликт на Украине отличается от ситуации вокруг Израиля
15 апреля 2024, 22:56

Фото: iStock/lucky-photographer

Координатор стратегических коммуникаций в Совете нацбезопасности США Джон Кирби объяснил, почему Соединённые Штаты не участвуют в отражении воздушных атак на Украину. Он сравнил украинский конфликт с ситуацией вокруг Израиля, где американские силы принимали непосредственное участие в отражении атак Ирана. Об этом пишет РИА Новости.
В ходе брифинга представитель Белого дома сказал, что подобный вопрос был ожидаемым.

«Разные конфликты, разное воздушное пространство, разная картина угроз», — подчеркнул Кирби.

Он отметил, что американский лидер Джо Байден с самого начала украинского конфликта обозначал, что США не планируют вовлекаться в вооружённый конфликт «в боевой роли». Кирби отметил, что США поставляли Украине средства защиты воздушного пространства, но в настоящий момент оказывать такую помощь не представляется возможным.

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Гросси: атаки на Запорожскую ЗАЭС нарушили принцип безопасности станции
15 апреля 2024, 22:39

Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в ходе выступления на заседании Совбеза ООН заявил, что недавние атаки на Запорожскую АЭС нарушили один из пяти принципов безопасности станции.
«За последние десять дней первый из этих принципов неоднократно нарушался», — цитирует РИА Новости слова Гросси.

Отмечается, что речь идёт о недопустимости атак в направлении станции, в том числе в направлении хранилищ, реакторов, отработанного топлива и другой критической инфраструктуры или персонала АЭС.

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#магатэ
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WP: Нетьяху приказал ЦАХАЛ найти цели для атаки по Ирану, чтобы «послать сигнал»
15 апреля 2024, 22:12

Фото: iStock/barbaraaaa

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поручил ЦАХАЛ найти варианты для ответа на нападение Ирана и выбрать соответствующие цели. Об этом пишет Washington Post (WP) со ссылкой на информированные источники.
Он подчеркнул, что при этом нужно постараться не допустить жертв. В публикации говорится, что для этого рассматривают объекты Тегерана и кибератака.

«Израильский военный кабинет в понедельник обсуждал, как ответить на беспрецедентную воздушную атаку Ирана. Нетаньяху попросил ЦАХАЛ представить варианты целей. Израиль ищет варианты, которые «пошлют сигнал», но не вызовут жертв. Такие варианты включают возможный удар по объекту в Тегеране или кибератаку», — говорится в публикации.

Авторы отмечают, что израильская сторона хочет ответить таким образом, чтобы не разозлить международных союзников, с которыми планируют строить альянс против Ирана.

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#израиль
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#конфликт
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В США заявили, что не хотят войны с Ираном
Кирби: США не хотят войны с Ираном и расширения регионального конфликта
15 апреля 2024, 22:11

Фото: iStock/YayaErnst

Координатор стратегических коммуникаций в Совете нацбезопасности США Джон Кирби заявил, что Соединённые Штаты не участвуют в проработке возможного ответа Израиля на воздушную атаку со стороны Ирана.
«Мы не вовлечены в их процесс принятия решений по поводу потенциального ответа», — цитирует РИА Новости его слова во время брифинга в Белом доме.

По словам Кирби, военный кабинет Израиля в настоящее время не принимал таких решений, а обсуждение последующих шагов израильской стороны продолжается.

Координатор подчеркнул, что США не хотят войны с Ираном, ​при этом сделают всё необходимое для защиты Израиля.

«Мы не хотим видеть войну с Ираном. Мы не хотим видеть расширение регионального конфликта. Мы сделаем все, что должны, чтобы защитить Израиль», — сказал Джон Кирби.

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