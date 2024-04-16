Байден отказался давать показания по делу об импичменте

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Администрация США сообщила председателю надзорного комитета Палаты представителей США Джеймсу Комеру о том, что президент Джо Байден не собирается давать показания в рамках расследования по импичменту. Об этом информирует телеканал CNN.
«Ваше расследование по импичменту завершено. Мы отклоняем ваше приглашение к президенту Байдену для дачи показаний», — предает текст письма специального советника главы государства Ричарда Саубер телеканал.В сообщении Саубер отметил, что американский лидер «не сделал ничего дурного» и обвинил Комера в «ложных и необоснованных обвинений».
Напомним, в марте республиканцы пригласили главу Америки дать показания в надзорном комитете Палаты представителей США по поводу деловых операций его семьи. Расследование было направлено на выявление связи между действиями Байдена во время его вице-президентства и деловыми операциями его сына Хантера.
Ранее сообщалось, что конгрессмен пришёл в маске Владимира Путина на слушание по импичменту Байдена. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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