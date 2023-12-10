Байдена обвинили в создании угрозы ядерной конфронтации с Россией

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Бывший американский разведчик Скотт Риттер высказал мнение о президенте США Джо Байдене, утверждая, что его действия могут спровоцировать ядерную конфронтацию с Россией. Об этом он заявил у себя в социальных сетях.
Кроме того, эксперт поделился озабоченностью европейских стран возможной победой экс-президента США Дональда Трампа на выборах президента в 2024 году. Риттер пояснил, что их тревога вызвана опасением за возможный роспуск НАТО в случае его возвращения к власти.
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