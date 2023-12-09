Мощные удары России «отрезвили» США, пишут СМИ

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США не хотят помогать Украине из-за огромных потерь западной техники и исхода контрнаступления. Об этом сообщает Military Watch Magazine.
Уточняется, что Вашингтон также переживает за репутацию лучшего американского танка M1 Abrams, который не раз был замечен в провальных операциях.
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