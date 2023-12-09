Сын Байдена заявил, что республиканцы пытаются его убить

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Сын президента США Хантер Байден обвинил своих критиков, в том числе из рядов республиканской партии, в том, что они пытаются убить его, зная, что его отец, президент США Джо Байден, не справится с этой потерей. Об этом Байден-младший сообщил в ходе подкаста американского диджея Moby.
Ранее сообщалось, что Министерство юстиции США завело новое уголовное дело в отношении сына президента США — Хантера Байдена. Согласно обвинительному заключению, поступившему в базу окружного суда Центрального округа Калифорнии, сына американского лидера обвиняют в неуплате налогов, уклонении от уплаты налогов и подаче недостоверных налоговых деклараций.
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Екатерина Коршунова