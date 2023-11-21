«Бандеровское чучело»: Медведев высмеял слова Зеленского о покушениях

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Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев высмеял слова президента Украины Владимира Зеленского, который заявил, что на его жизнь было уже 5-6 покушений, назвав подобное заявление цирком с конями.
«Господи, какое же убожество это бандеровское чучело. Бородатое недоразумение в зелёном, отвечая на вопрос британского таблоида The Sun о количестве неких «покушений», хрипловатым голоском, мотая своей нелепой головкой, пробормотало: not less … five–six. Ну даже для The Sun выглядит как цирк с конями», - написал Медведев в своем Telegram-канале.
При этом он отметил, что слова Зеленского уже нигде серьезно не воспринимают.
Напомним президент Украины Владимир Зеленский рассказал о серии покушений на него. В интервью британской газете The Sun Зеленский сообщил, что покушений было «пять или шесть». По словам президента, панику вызвала лишь первая попытка. Зеленский сравнил ситуацию с первой вспышкой ковида. Он отметил, что «первый раз – самый интересный».
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