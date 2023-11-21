Зеленский оценил возможность завершения конфликта на Украине вничью

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Украина не рассматривает возможности завершения конфликта вничью, поскольку у страны другие цели. Об этом в своём Telegram-канале сообщил украинский президент Владимир Зеленский.
Глава государства отметил, что бывают случаи «неверных поворотов на перекрёстках истории». По его мнению, к этому можно отнести попытки противников Украины подорвать международную поддержку и солидарность, а также расколоть внутреннее единство. Сюда же Зеленский причислил поиск компромиссов цивилизованным миром и намерения идти на уступки.
Зеленский уверен, что проигрыш в конфликте последует, если Украина будет наивно рассчитывать на ничью, поэтому страна не рассматривает такого исхода.
Кроме того, по словам президента, у Украины есть главная цель – «воссоединение в своих границах».
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Зеленский уверен, что проигрыш в конфликте последует, если Украина будет наивно рассчитывать на ничью, поэтому страна не рассматривает такого исхода.
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Анастасия Чинкова