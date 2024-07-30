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Школьница из Луганска Фаина Савенкова рассказала РИА Новости о полученных ответах на свои письма от президентов Сирии Башара Асада и Франции Эммануэля Макрона.
Фаина сообщила, что Башар Асад ответил на ее письмо через помощника, который даже предложил ей посетить Сирию.
В то же время, ответ от канцелярии президента Франции оказался менее конкретным.
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«Мне отвечал Башар Асад. Я встретилась с его помощником, и он даже пригласил посетить его страну», — рассказала Савенкова.
В то же время, ответ от канцелярии президента Франции оказался менее конкретным.
«Помощник Макрона ответил мне всего один раз, и в ответе было сказано: „Мы знаем о Минских соглашениях, но делать ничего не будем“», — уточнила девочка.Фаина Савенкова ранее написала открытое письмо кандидату в президенты США Дональду Трампу, в котором просила его помочь остановить поставки западных вооружений в Украину, а в 2021 году обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой закрыть сайт «Миротворец». В своем последнем письме девочка выразила опасения, что оружие, поставляемое западными странами, представляет угрозу для ее семьи.
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Елена Перлова