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МЧС: в Луганске завершили работы на месте обрушения дома, спасены семь человек

09 июня 2024, 09:16

Видео: Telegram-канал МЧС России

В Луганске на месте обстрела ВСУ жилого дома завершились аварийно-спасательные работы. Об этом говорится в Telegram-канале МЧС России.
Отмечается, что спасатели достали из-под завалов семь человек. Согласно информации источника, на месте происшествия работали 68 сотрудников МЧС и 10 единиц техники.

Ранее глава региона Леонид Пасечник написал в Telegram-канале, что в Луганской Народной Республике 8 июня объявили днем траура по погибшим от удара украинских боевиков по Луганску.



Напомним, утром 7 июня Луганск подвергся интенсивному обстрелу со стороны украинских войск. По словам пресс-секретаря главы ЛНР Анны Романовой, военнослужащие ВСУ выпустили по городу шесть американских ракет ATACMS, однако большинство снарядов были перехвачены системами противовоздушной обороны.

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Экс-советник Пентагона Постол: Зеленский проиграл в конфликте с Россией
09 июня 2024, 10:05

Профессор Массачусетского технологического института, бывший советник Пентагона Теодор Постол прокомментировал действия украинского лидера Владимира Зеленского в рамках конфликта с Россией. Об этом Постол сообщил в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.
Постол отметил, что решение Зеленского жертвовать украинцами говорит о проигрыше Киева. По мнению эксперта, Зеленский губит граждан Украины с фантастической скоростью, чтобы у группы западных невежд создалось впечатление, словно что-либо из происходящего в настоящее время может спасти страну.

Постол заключил, что проигрыш Киева в данном конфликте очевиден. Он заключил, что при этом ситуация с украинской демографией напоминает черную дыру.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Стало известно, что у солдат ВСУ появилась новая массовая зависимость
NYT: солдаты ВСУ начали массово употреблять энергетические напитки
09 июня 2024, 09:48

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Боевики ВСУ начали массово употреблять энергетические напитки. Об этом сообщает газета New York Times.
По словам украинского солдата с позывным «Псих», он пьет энергетик утром, когда отправляется в патруль и перед атакой. Он пояснил, что такие напитки массово пьют те же разведчики, которым в противном случае тяжело проходить по несколько километров в день, имея на себе около 40 кг снаряжения.

Другой военный «Бача», рассказал, что популярность энергетиков не обходится без смертельных случаев. В качестве примера он привел одного из своих подчиненных, которого в определенный момент обнаружили неподвижно сидящим в туалете с банкой энергетического напитка в руке.

Врачи не смогли его спасти. Согласно информации источника, он на постоянной основе пил энергетики, несмотря на болезни сердца.

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Зеленский анонсировал поставки дополнительных средств ПВО Украине
09 июня 2024, 08:36

Фото: iStock/e-crow

Украинский лидер Владимир Зеленский написал в своем Telegram-канале о том, что удалось достичь договоренности по поставкам Украине новых систем ПВО.
Тип и количество поставляемых систем противовоздушной обороны Зеленский не уточнил, как и страны, с которыми достигнуто соглашение. Примечательно, что часть систем ПВО ожидают в ближайшее время, часть появится к осени текущего года.

Ранее обозреватель Луис Мария Ансон написал, что Украине нужны мирные переговоры, а не очередные поставки оружия. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Минобороны сообщило об уничтожении украинского дрона над Брянской областью
09 июня 2024, 08:29

Фото: iStock/NiseriN

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили над Брянской областью беспилотник ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны России.
Отмечается, что система ПВО сбила вражеский дрон самолетного типа. По данным российского военного ведомства, при помощи него украинская армия собирались совершить террористическую атаку на российский объект.

Уточняется, что попытка ВСУ была успешно пресечена.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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В Одесской области прогремели взрывы
ТСН: в Одесской области Украины прогремели взрывы, объявлена воздушная тревога
09 июня 2024, 07:07

Фото: iStock/dzika_mrowka

Взрывы прогремели в Одесской области Украины. Об этом информирует телеканал ТСН в своем Telegram-канале.
Уточняется, что в регионе объявлена воздушная тревога. Также взрывы были слышны в районе населенного пункта Затока под Одессой.

Иные подробности в настоящее время не приводятся.

Ранее сообщалось, что в подконтрольном Киеву Николаеве прогремела серия взрывов.

Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.

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Бойцы поразили расчет миномета ВСУ во время его ударов по российским позициям
09 июня 2024, 05:44

Фото: iStock/Snezhana Kudryavtseva

Артиллерия гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» уничтожила минометные расчеты Вооруженных сил Украины (ВСУ) во время их работы по российским позициям, сообщило Министерство обороны РФ, передает РИА Новости.
Разведчики обнаружили украинских минометчиков в лесополосе, когда они осуществляли беспрерывный огонь по передовым позициям в зоне специальной военной операции (СВО).

Благодаря слаженной работе разведчиков артиллерии и расчета орудия МТ-12 «Рапира» бойцы нанесли прямой удар по огневой точке противника, что было подтверждено кадрами объективного контроля.

Ранее Минобороны сообщило, что российские военные продвинулись вглубь обороны ВСУ в районе Харькова.

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Балицкий заявил о кончающихся солдатах ВСУ
Балицкий: ВСТУ теряет солдат, «мясных штурмов» стало меньше
09 июня 2024, 05:38

Фото: iStock/Vladislav Stepanov

Глава Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) истощены, а «мясных штурмов» стало меньше. Его слова цитирует РИА Новости.
Губернатор пояснил, что украинская армия продолжает обороняться практически на всех направлениях, в том числе она оставила Крынки и Работино, очевидно, что противник устал.

«Видно, что Запад устал, что вооружений не хватает, что сравниться с мощностью и идеологической убежденностью России очень тяжело», – сказал Балицкий.

Он добавил, что у украинских военных нет причин и они не понимают, за что они идут в бой. Идейно мыслящих людей, которые воевали на Донбассе восемь лет и вышли на первый план после начала специальной военной операции (СВО), практически нет.

Ранее Балицкий оценил отношение к Украине Владимира Зеленского и таких олигархов, как Игорь Коломойский и Ринат Ахметов. По его словам, им не нужны страны и народ.

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В Николаеве прогремели взрывы
Страна.ua: в Николаеве прозвучала серия взрывов
08 июня 2024, 23:48

Фото: iStock/aapsky

В подконтрольном Киеву Николаеве прогремела серия взрывов, сообщает украинское издание «Страна.ua». Официальное подтверждение в данный момент отсутствует.
Какие-либо подробности на данный момент неизвестны.

Ранее сообщалось о взрыве в районе населенного пункта Затока под Одессой.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#одесса
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Меркурис: уничтожение Россией техники США на Украине превратилось в рутину
08 июня 2024, 23:42

Фото: iStock/dr_evil

Британский аналитик Александр Меркурис на своем YouTube-канале назвал уничтожение техники, поставляемой на Украину из США, рутиной российской армии.
«Это невероятно, насколько рутинным стало уничтожение американских машин на фронтах сражений, как мало внимания это уже привлекает», – отметил он.

Эксперт напомнил о появлении на днях видео того, как российская армия вывела из строя танк Abrams и бронемашину Bradley производства США в районе Очеретино и Авдеевки.

8 июня Министерство обороны России сообщило, что военнослужащие группировки «Центр» уничтожили еще один танк Abrams и боевую машину пехоты Bradley на авдеевском направлении.

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