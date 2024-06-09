МЧС: в Луганске завершили работы на месте обрушения дома, спасены семь человек

Видео: Telegram-канал МЧС России
В Луганске на месте обстрела ВСУ жилого дома завершились аварийно-спасательные работы. Об этом говорится в Telegram-канале МЧС России.
Отмечается, что спасатели достали из-под завалов семь человек. Согласно информации источника, на месте происшествия работали 68 сотрудников МЧС и 10 единиц техники.
Ранее глава региона Леонид Пасечник написал в Telegram-канале, что в Луганской Народной Республике 8 июня объявили днем траура по погибшим от удара украинских боевиков по Луганску.
Напомним, утром 7 июня Луганск подвергся интенсивному обстрелу со стороны украинских войск. По словам пресс-секретаря главы ЛНР Анны Романовой, военнослужащие ВСУ выпустили по городу шесть американских ракет ATACMS, однако большинство снарядов были перехвачены системами противовоздушной обороны.
Читайте также:
В ЛНР объявили 8 июня днем траура по погибшим в результате удара ВСУ
Глава ДНР Пушилин: Киев совершил два чудовищных теракта в новых регионах России
Число погибших в результате обстрела в Луганске возросло до шести
Ранее глава региона Леонид Пасечник написал в Telegram-канале, что в Луганской Народной Республике 8 июня объявили днем траура по погибшим от удара украинских боевиков по Луганску.
Напомним, утром 7 июня Луганск подвергся интенсивному обстрелу со стороны украинских войск. По словам пресс-секретаря главы ЛНР Анны Романовой, военнослужащие ВСУ выпустили по городу шесть американских ракет ATACMS, однако большинство снарядов были перехвачены системами противовоздушной обороны.
Читайте также:
В ЛНР объявили 8 июня днем траура по погибшим в результате удара ВСУ
Глава ДНР Пушилин: Киев совершил два чудовищных теракта в новых регионах России
Число погибших в результате обстрела в Луганске возросло до шести
Екатерина Коршунова