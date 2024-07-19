ПВО сбила три ракеты ATACMS над Луганском

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Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 3 ракеты ATACMS, атаковавшие Луганск. Об этом пишет РИА Новости.
«Ракеты ATACMS были сбиты нашей системой ПВО, обломки упали за чертой города», — отметил собеседник агентства.
Ранее американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS был совершен преднамеренный террористический ракетный удар по городу Севастополь. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя.
ATACMS — управляемые ракеты класса «земля — земля» с максимальной дальностью 300 км, которую запускают из установок реактивных систем залпового огня (РСЗО) — HIMARS или M270 MLRS. Ракета летит до цели несколько минут, ее сложнее перехватить, чем другие боеприпасы.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Под Харьковом расчет БПЛА ВСУ подорвался на собственном боеприпасе. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова