Бельгия поставит Киеву 30 единиц F-16 к 2028 году

Голосовые помощники не отвечают на политические вопросы, в частности на вопрос о том, кому при надлежит Донбасс. Недовольство эти фактом выразил глава президентского Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев, приводит его слова «Коммерсантъ».