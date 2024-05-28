Бельгия поставит Киеву 30 единиц F-16 к 2028 году

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Бельгия направит киевскому режиму 30 истребителей F-16 к 2028 году. Предположительно, первые самолеты могут поступить до конца 2024 года. Об этом в эфире радиостанции RTL заявила глава МИД королевства Аджа Лябиб.
«Бельгия обязуется передать Украине тридцать своих истребителей F-16 к 2028 году», – сказала она.
В конце апреля о поставках вооружений также говорила глава бельгийского Минобороны Людивин Дедондер. Она подчеркивала, что страна сделает все усилия, чтобы это произошло в указанный срок для укрепления украинской обороноспособности.
По словам Дедондер, точные даты поставок зависят от того, когда поступят запчасти и новые самолеты, заказанные в США. Кроме того, министр отмечала, что решение принимается с учетом интересов нацбезопасности Бельгии.
Поставки вооружений Украине страны Запада и ЕС начали на фоне российской спецоперации в Донбассе.
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Никита Кротов