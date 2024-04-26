Бельгия готова поставить Украине истребители F-16 в этом году

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Министр обороны Бельгии Людивин Дедондер заявила, что страна может отправить свои истребители F-16 в Украину к концу 2024 года, передает РИА Новости.
Она подчеркнула, что это сделает для укрепления обороноспособности Украины и что Бельгия приложит все усилия, чтобы это произошло в указанный срок.
Дедондер также отметила, что точные даты поставок будут зависеть от поступления запчастей и новых самолетов, которые были заказаны в США. При этом министр подчеркнула, что решение принимается с учетом интересов национальной безопасности Бельгии.
Премьер-министр Бельгии Александр де Кроо выразил желание ускорить подготовку украинских пилотов и техников для работы с истребителями F-16, чтобы обеспечить Украину средством воздушной защиты.
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Дедондер также отметила, что точные даты поставок будут зависеть от поступления запчастей и новых самолетов, которые были заказаны в США. При этом министр подчеркнула, что решение принимается с учетом интересов национальной безопасности Бельгии.
Премьер-министр Бельгии Александр де Кроо выразил желание ускорить подготовку украинских пилотов и техников для работы с истребителями F-16, чтобы обеспечить Украину средством воздушной защиты.
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Артем Кузьмин