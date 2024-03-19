Бельгия готовит новый пакет военной помощи для Украины

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Бельгия готовит пакет военной помощи для Украины в размере 412 миллионов евро. Об этом пишет Telegram-канал «Военная хроника».
Отмечается, что в него войдут 300 бронеавтомобилей LMV. Они предназначены для разведки, патрулирования, связи, сопровождения колонн и иных целей.
Такие машины активно продаются в другие страны. Так, свыше четырёх тысяч броневиков было продано в 15 государств, в том числе в Италию, которая заказала более двух тысяч единиц этой техники.
Добавим, что такие машины не предназначены для проведения крупномасштабных боевых действий.
Ранее немецкий политик Сара Вагенкнехт призвала лидеров западных государств прекратить поставки вооружения на Украину и понять необходимость проведения мирных переговоров.
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Такие машины активно продаются в другие страны. Так, свыше четырёх тысяч броневиков было продано в 15 государств, в том числе в Италию, которая заказала более двух тысяч единиц этой техники.
Ранее немецкий политик Сара Вагенкнехт призвала лидеров западных государств прекратить поставки вооружения на Украину и понять необходимость проведения мирных переговоров.
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Анастасия Чинкова