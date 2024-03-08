Белый дом хочет обнародовать доказательства военного сотрудничества РФ и КНДР

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Американские власти намерены обнародовать имеющиеся у них доказательства военного сотрудничества России и КНДР, об этом сообщила старший директор по Восточной Азии и Океании в Совете национальной безопасности Белого дома Мира Рапп-Хупер, её цитирует ТАСС.
«Мы хотим пролить свет на это сотрудничество, чтобы быть лучше готовыми к принятию мер и координации шагов, которые мы можем сделать», — заявила Рапп-Хупер.
По её словам, Соединённым Штатам удалось завладеть и такими данными как передача баллистических ракет и боеприпасов между странами.
Ранее в Вашингтоне уже выражали обеспокоенность тесным, взаимовыгодным сотрудничеством РФ и КНДР. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Евгения Парфентьева