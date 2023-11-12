На Украине возмутились статьей WP о причастности Киева к терактам на «Севпотоках»

Фото: РИА Новости/Командование обороны Дании
Бывший советник Кучмы Олег Соскин раскритиковал статью Washington Post о координации теракта на «Северных потоках» украинским полковником Романом Червинским. Об этом он рассказал на своём YouTube-канале.
Эксперта возмутило, что такие крупные издания как Washington Post и Spiegel забрасывают в информационное поле заведомо фейковую информацию. По словам Соскина, у Украины нет тех возможностей, которые необходимы для проведения такой сложной операции.
Бывший советник Кучмы уверен, что статьи с указанием имени главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного пишутся для того, чтобы дискредитировать его и возвысить президента Украины Владимира Зеленского.
Соскин уточняет, что ситуация вокруг Залужного обострилась в том момент, когда он опубликовал статью в Economist, где заявил, что ВСУ зашли в тупик.
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Бывший советник Кучмы уверен, что статьи с указанием имени главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного пишутся для того, чтобы дискредитировать его и возвысить президента Украины Владимира Зеленского.
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Анастасия Чинкова