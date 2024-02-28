Фото: iStock/lucky-photographer
После заявлений украинских и западных политиков о том, что Авдеевка не имеет стратегического значения, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Авдеевка – жизненно важный город , сообщает информационное агентство ТАСС.
Жан-Пьер назвала отход украинских войск из населенных пунктов свидетельством сложной ситуации, в которой оказались Вооруженные силы Украины (ВСУ). По словам представителя Белого дома, это произошло из-за бездействия Конгресса США.
Ранее в ДНР заявили, что битва за Авдееву обнажила проблемы ВСУ.
Читайте также:
Авдеевка обнажила большие проблемы в ВСУ
Дорога на Авдеевку завалена трупами украинцев – гласит заголовок CNN
Генерал ВСУ объяснил попадание в плен украинских бойцов в Авдеевке
«Мы видели на прошлой неделе, как Россия заняла один из важнейших городов», – подчеркнула значимость Авдеевки пресс-секретарь.
Читайте также:
Авдеевка обнажила большие проблемы в ВСУ
Дорога на Авдеевку завалена трупами украинцев – гласит заголовок CNN
Генерал ВСУ объяснил попадание в плен украинских бойцов в Авдеевке
Александр Климов