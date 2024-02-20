Дорога на Авдеевку завалена трупами украинцев - гласит заголовок CNN

Фото: РИА Новости/Станислав Красильников
Дорога на Авдеевку усеяна телами украинских военных. Об этом пишет CNN, ссылаясь на одного из бойцов ВСУ Виктора Беляка, который рассказал, как его 110-я ОМБр пыталась отойти с укрепрайона «Зенит», неся огромные потери.
«Попавшие в ловушку и брошенные умирать, раненые украинские солдаты в Авдеевке обменивались отчаянными посланиями после падения города. Командиры приказали оставить раненых и сжечь все», - говорится в статье.
Еще 16 февраля Беляк писал, что из практически полностью окруженного укрепрайона «Зенит» бойцов ВСУ никто не выводил. Они вынуждены были самостоятельно выбираться и понесли огромные потери. Первая попытка выбраться обернулась провалом. Из десяти человек обратно вернулись только двое и те уже были ранены. Тогда командование пообещало прислать за ними эвакуационную технику. Однако этого так и не произошло. Тогда часть солдат все-таки смогли покинуть позиции
«Группы отправлялись одна за другой — видимость нулевая. Это было тупо выживание. Вражеская артиллерия. Дорога в Авдеевку усеяна нашими труппами», - описывает отход из «Зенита» Беляк.
При этом он добавил, что раненых приказали оставить на месте. Там осталось примерно шесть человек, которые в отчаянье просили о помощи. Таким образом, Беляк делает вывод, что у украинского командования не было намерения проводить грамотную эвакуацию, а удержиат оборону Авдеевки любой ценой.
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Элина Позднякова