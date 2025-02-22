Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Политика/ Белый дом признал ложью прошлые заявления о работоспособности Байдена

Белый дом признал ложью прошлые заявления о работоспособности Байдена

Джозеф Байден (Фото: kremlin.ru)

Джозеф Байден (Фото: kremlin.ru)

Прошлые заявления о работоспособности и адекватном когнитивном состоянии бывшего главы американского государства Джозефа Байдена являются ложью. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
Она напомнила, что бывшего президента США не видели на публике со дня инаугурации его предшественника и одновременно сменщика на посту лидера страны Дональда Трампа, то есть с 20 января. Журналистам об этом не сообщали, но в частных беседах все признают неприятную правду о некомпетентности президента-демократа, сказала спикер Белого дома.

«Не под запись вам каждый в лицо скажет, что они знали, что Байден некомпетентный, что сотрудники Белого дома не появлялись до полудня. Никакой работы не делалось. Никто не знал, кто главный», — с горечью призналась Левитт во время выступления на консервативной конференции в столичном округе Колумбия.

Состояние здоровье «дедушки Джо» и его работоспособность всегда подвергались сомнениям, поскольку бывший президент США был на тот момент старейшим среди американских лидеров. Он несколько раз публично терял равновесие, путал стороны, допускал оговорки, часто нелепые. При расследовании дела о нарушениях при хранении секретных документов прокурор описал Байдена как «пожилого человека с добрыми намерениями и очевидными проблемами с памятью».

«Мы все знали правду, а нам отвечали: "Глаза вам врут, верьте". Хотя это всегда была ложь и позор СМИ за ее продвижение», — заключила официальный представитель нынешней американской администрации.

Читайте также:

Дональд Трамп назвал истинных виновников конфликта на Украине

Глава Пентагона Хегсет: Байден инициировал против меня налоговую проверку

Медведев рассказал о «наследстве», которое администрация Байдена оставила Трампу
#сша
#президент
#здоровье
#сми
#сотрудники
#байден
#запись
#память
Папа Римский находится в критическом состоянии, он перенёс распираторный приступ
22 февраля 2025, 21:57

Фото: iStock/uzhursky

Папа Римский Франциск находится в критическом состоянии, он перенёс респираторный приступ. Об этом сообщила служба печати Ватикана.
Отмечается, что в субботу утром Папе Римскому понадобилась медицинская помощь в связи с затяжным астматическим респираторным кризисом, в результате которого пришлось прибегнуть к кислородной терапии с высоким протоком. Также ему потребовалось переливание крови в связи со снижением уровня тромбоцитов.

Ранее кардинал Джанфранко Равази допустил, что Папа Римский в скором времени может отречься от престола в связи с ухудшением состояния здоровья.

Также сообщалось, что 19 февраля у Папы Римского развилась двусторонняя пневмония.

Читайте также:

Папа Римский раскритиковал монахинь с «уксусными лицами»

Ватикан разрешил гомосексуалистам становиться священниками

«Папа Римский предложил»: Никас Сафронов анонсировал выставку в Ватикане
#помощь
#пневмония
#папа римский
#здоровье
#лечение
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Захарова спела Bella ciao, получив петицию с извинениями народа Италии за своего президента
Захарова спела песню Bella ciao после получения петиции с извинениями итальянцев
22 февраля 2025, 20:11

Мария Захарова (Фото: kremlin.ru)

Официальный представитель министерства иностранных дел Мария Захарова неожиданно проявила вокальные способности. Она исполнила итальянскую народную песню Bella ciao, после того, как получила петицию с извинениями от народа Италии за своего президента Серджо Маттареллу.
Дело в том, что итальянский политик недавно сравнил Россию с Третьим рейхом. В онлайн-петиции, которую к моменту вручения уже подписали 25 тысяч человек, говорится, что жители государства на Апеннинском полуострове «не разделяет заявление президента Итальянской Республики Серджо Маттареллы и желает принести извинения Российской Федерации и всему российскому народу».

Известную композицию спикер российского МИД спела вместе с журналистом и общественником Винченцо Лоруссо, который вручил ей петицию, а ранее инициировал сбор подписей. По его словам, только за первые два дня документ подписали более 10 тысяч человек.

«Эту песню у нас все знают и поют обычно на русском, а припев - на итальянском. Это песня итальянских партизан», — сказала российский дипломат.

Она также добавила, что очень хотелось бы, чтобы итальянцы знали, что в России хорошо известна история их страны со всеми её взлётами и падениями. Россияне прекрасно знают, что в Италии был не только фашистский режим Муссолини, но и очень сильное движение Сопротивления.

Читайте также:

Италия обозначила свою позицию по поддержке Украины

Премьер Италии Мелони осталась недовольна консультациями в Париже по Украине

Захарова отреагировала на слова главы МИД Эстонии о Путине
#история
#движение
#россияне
#песня
#дипломат
#мид рф
#италия
#президент
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Bloomberg: США заблокируют антироссийскую резолюцию Украины в ООН
22 февраля 2025, 18:27

Фото: istockphoto/Viktor Sidorov

Соединённые Штаты пытаются добиться блокировки резолюции ООН, в которой Россия осуждается за проведение военной операции на территории Украины. Вместо этого американская делегация призывает союзников проголосовать за свой аналогичный документ, но с несколько иным содержанием.
Об этом сообщило информационное агентство Bloomberg. Что касается резолюции, предложенной Вашингтоном, то в ней выражается скорбь по поводу многочисленных жертв вооружённого конфликта, причём как среди военных, так и среди гражданского населения. Причём интересно, что текст всех трёх абзацев американского документа значительно смягчён относительно выражений и самих фактов, используемых в подобных случаях прежде.

Украинская версия резолюции коренным образом отличается от американской. В ней содержится призыв «немедленно, полностью и безоговорочно вывести все ее вооруженные силы с территории постсоветской республики». Кроме того, там нет пункта о праве народов на самоопределение, которое закреплено в Уставе ООН.

Проект резолюции от США называется «Путь к миру». В документе американцы впервые за всё время не упоминают Россию как единственную виновницу начала конфликта на Украине. Голосование по резолюции и поправкам к ней запланировано на следующую неделю и будет приурочено к третьей годовщине начала боевых действий.

Читайте также:

Россия внесла поправку к американской резолюции ГА ООН по украинскому конфликту

США отказались обвинять РФ в украинском конфликте в проекте резолюции ГА ООН

Трамп: переговоры США и РФ по Украине состоятся в следующий вторник
#сша
#призыв
#проект
#голосование
#оон
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Не могу путешествовать»: Депутат и чемпионка Олимпиады Роднина поделилась трудностями из-за санкций
Олимпийская чемпионка Роднина: Из-за санкций больше не могу путешествовать
22 февраля 2025, 17:51

Ирина Роднина (Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко)

Депутат Государственной думы РФ и трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина рассказала о том, как на неё лично повлияли антироссийские санкции. Она пожаловалась, что теперь не может путешествовать по миру.
В разговоре с изданием Sport24 спортсменка, тренер и парламентарий напомнила, что она находится не только под американскими, но и под европейскими и украинскими санкциями. Именно по этому сейчас она не может свободно ездить по миру, как привыкла.

«Из-за этих санкций я не могу путешествовать, есть куча ограничений», — заявила депутат.

Ранее Роднину неоднократно критиковали за её 12-летнюю жизнь в Америке, за то, что её дочь Алёна Миньковская и сейчас там живёт и является стопроцентной американкой, как и её отец, бывший муж фигуристки Леонид Миньковский. Будучи журналисткой, политологом и бакалавром искусств, девушка даже была продюсером первой инаугурации президента США Барака Обамы.

Ирина Константиновна спокойно относится к критике. Она говорит, что уехала в Штаты работать в 1990 году, а когда ей пообещали нормальные условия работы на Родине, сразу же вернулась. Спортсменка и тренер не жалуется, но всем известно, что в начале «лихих 90-х» в эпоху первичного и оголтелого накопления капитала прославленная чемпионка просто оказалась всеми забыта и никому не нужна.

В России есть замечательная в своём роде черта: вознести до невиданных высот своего кумира, а потом с упоением скинуть его и втаптывать в грязь. У нас в стране хватает высокопоставленных персон, любящих рассуждать о патриотизме, но будущее своих отпрысков связывающих с «загнивающим» Западом. Роднина — совсем не такой случай.

Алёну увезли в Штаты в четырёхлетнем возрасте, когда она, понятное дело, не могла ничего выбирать. На воспитании девочки «по-американски» настоял её отец, с которым Роднина, кстати, развелась через два года после переезда. А приезжать в Россию Миньковская по решению отца, закреплённому в суде, не могла до 18-летнего возраста. К тому времени она уже училась в университете. Старший сын Родниной от брака с бывшим партнёром Александр Зайцев-младший вернулся на Родину при первой возможности. Сейчас ему 45 лет, он счастливо женат и не любит вспоминать жизнь в чужой стране.

Что касается патриотизма самой Ирины Родниной... Свою третью олимпийскую золотую медаль она завоевала «на территории противника» в американском Лейк-Плэсиде в 1980 году, когда весь огромный ледовый дворец гудел и улюлюкал, желая ей и Зайцеву падения, поражения и унижения. А её слёзы на высшей ступени пьедестала почёта на фоне красного флага и под гимн СССР стали настоящей визитной карточкой всей советской эпохи.

Читайте также:

Роднина жестко ответила канадке, призвавшей ужесточить правила для российских фигуристов

Ирина Роднина не считает дисквалифицированную Валиеву олимпийской чемпионкой

Ирина Роднина: Без России у международных федераций закончились деньги
#сша
#медаль
#будущее
#ссср
#отец
#депутат
#фигурное катание
#ирина роднина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Швеция выдворяет из страны российскую политактивистку Рудневу из-за угрозы нацбезопасности
Швеция депортирует активистку Рудневу из-за угрозы национальной безопасности
22 февраля 2025, 17:02

Фото: istockphoto/WDnet

Власти Швеции намерены выдворить за пределы страны российскую либеральную активистку и одну из основательниц антивоенного движения «Русский антивоенный комитет в Швеции»* Дарью Рудневу. Причиной называется угроза национальной безопасности.
Об этом сама политическая активистка рассказала в интервью «Шведскому радио». Она считает такое решение, принятое по итогам доклада Службой безопасности Швеции ((Säpo), является «очень несправедливым».

«Мои исследования посвящены теоретической математике и у них нет какого-либо военного применения. Я шокирована глупостью полиции и спецслужб», — заявила политэмигрантка.

Руднева прибыла в Швецию из Москвы в 2021 году по программе обмена студентами для изучения математики и физики в Стокгольмском университете.

После начала специальной военной операции она стала одной из основательниц вышеупомянутого комитета. Девушка активно участвовала в митингах, часто появлялась в социальных сетях и СМИ. Руднева вела несколько радиопередач, в эфире которых объясняла шведской аудитории, как и за что гражданам скандинавской страны следует ненавидеть Россию. Её организация также занимается сбором пожертвований для украинской армии и проведением антироссийских демонстраций.

Несмотря на такой заметный вклад в пропаганду русофобии и её научные достижения в области математики и физики, шведские миграционные власти приняли решение выслать активистку из страны и на 20 лет запретить ей въезд в Шенгенскую зону.

Читайте также:

Унижение депутата, потеря дохода и ссора с Литвиновой: Как живет Земфира** после бегства из РФ

Стало известно, сколько безработных релокантов вернулось в Россию

Шри-Ланка объявила о депортации россиян с просроченными визами
#радио
#сми
#страны
#операции
#интервью
#девушка
#швеция
#спецоперация
Следите за нашими новостями
в удобном формате