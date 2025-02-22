Джозеф Байден (Фото: kremlin.ru)
Прошлые заявления о работоспособности и адекватном когнитивном состоянии бывшего главы американского государства Джозефа Байдена являются ложью. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
Она напомнила, что бывшего президента США не видели на публике со дня инаугурации его предшественника и одновременно сменщика на посту лидера страны Дональда Трампа, то есть с 20 января. Журналистам об этом не сообщали, но в частных беседах все признают неприятную правду о некомпетентности президента-демократа, сказала спикер Белого дома.
Состояние здоровье «дедушки Джо» и его работоспособность всегда подвергались сомнениям, поскольку бывший президент США был на тот момент старейшим среди американских лидеров. Он несколько раз публично терял равновесие, путал стороны, допускал оговорки, часто нелепые. При расследовании дела о нарушениях при хранении секретных документов прокурор описал Байдена как «пожилого человека с добрыми намерениями и очевидными проблемами с памятью».
Читайте также:
Дональд Трамп назвал истинных виновников конфликта на Украине
Глава Пентагона Хегсет: Байден инициировал против меня налоговую проверку
Медведев рассказал о «наследстве», которое администрация Байдена оставила Трампу
«Не под запись вам каждый в лицо скажет, что они знали, что Байден некомпетентный, что сотрудники Белого дома не появлялись до полудня. Никакой работы не делалось. Никто не знал, кто главный», — с горечью призналась Левитт во время выступления на консервативной конференции в столичном округе Колумбия.
Состояние здоровье «дедушки Джо» и его работоспособность всегда подвергались сомнениям, поскольку бывший президент США был на тот момент старейшим среди американских лидеров. Он несколько раз публично терял равновесие, путал стороны, допускал оговорки, часто нелепые. При расследовании дела о нарушениях при хранении секретных документов прокурор описал Байдена как «пожилого человека с добрыми намерениями и очевидными проблемами с памятью».
«Мы все знали правду, а нам отвечали: "Глаза вам врут, верьте". Хотя это всегда была ложь и позор СМИ за ее продвижение», — заключила официальный представитель нынешней американской администрации.
Читайте также:
Дональд Трамп назвал истинных виновников конфликта на Украине
Глава Пентагона Хегсет: Байден инициировал против меня налоговую проверку
Медведев рассказал о «наследстве», которое администрация Байдена оставила Трампу
Александр Бойцов