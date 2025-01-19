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Медведев рассказал о «наследстве», которое администрация Байдена оставила Трампу

Медведев: нормализация отношений РФ и США может затянуться на десятилетия
Дмитрий Медведев (Фото: kremlin.ru)

Дмитрий Медведев (Фото: kremlin.ru)

Администрация уходящего президента США Джо Байдена оставила преемникам кризисное наследство. Об этом в своем Telegram-канале написал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.


Согласно мнению политика, лидер мировой державы «превратился в оторванного от реалий маразматика». Медведев подчеркнул, что вредоносное наследие решений уходящего американского лидера будет проявляться еще очень долго.

По этой причине, как утверждает зампред Совбеза РФ, нормализация отношений Москвы и Вашингтона «затянется на десятилетия» или окажется вовсе невозможна. Медведев также задался вопросом, а нужна ли вообще России эта нормализация.

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Илон Маск заявил о неизбежности краха ЕС из-за пессимизма политиков
19 января 2025, 12:14

Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

Евросоюз будет ожидать неизбежный крах, если сами европейцы не изменят свой менталитет. Сейчас в Старом свете царят уныние и пессимизм, в том числе сред политиков.
Об этом заявил американский предприниматель, изобретатель и миллиардер, будущий чиновник в новой администрации Белого дома Илон Маск. На своей странице в принадлежащей ему же социальной сети Х он написал призыв, перекликающийся с лозунгом Make America Great Again («Сделаем Америку снова великой!»), который активно продвигает избранный президент США Дональд Трамп.

«Сделаем Европу вновь великой», — написал эксцентричный бизнесмен.

Ранее вмешательство Маска в европейские дела уже вызвало изрядный скандал. В статье для немецкой газеты Welt он написал, что правая немецкая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) является единственной политической силой, способной не дать ФРГ стать только «тенью самой себя».

Эта публикация вызвала бурю возмущения в среде немецких политиков и в обществе. Владельца компаний SpaceX и Tesla обвинили во вмешательстве в выборы в ФРГ, а главе отдела мнений Welt Еве Мари Когель пришлось написать заявление об увольнении.

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Сын Трампа сообщил о желании Зеленского получить приглашение на инаугурацию
Сын Трампа Бэррон: Зеленский трижды просил приглашение на инаугурацию президента
19 января 2025, 09:44

Владимир Зеленский (Фото: kremlin.ru)

Сын избранного президента США Дональда Трампа Бэррон написал в соцсетях, что Владимир Зеленский трижды просил пригласить его на инаугурацию.
По его словам, каждый раз Зеленский получал отказ. Бэррон отметил, что теперь предводитель киевского режима ведет себя так, будто сам решил не ехать на торжественное мероприятие.

«Что за чудак?» — задался вопросом сын Дональда Трампа.

Напомним, инаугурация избранного президента США Дональда Трампа состоится в понедельник, 20 января. Церемонию посетят десятки финансовых магнатов, политических деятелей и иные влиятельные лица.

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Стало известно о визитах богатейших людей мира в поместье Трампа
Bloomberg: шесть из десяти богатейших людей мира посетили поместье Трампа в США
19 января 2025, 08:59

Дональд Трамп (Фото: РИА Новости/Кевин Даунс)

Шесть из десяти богатейших людей мира посетили поместье избранного президента США Дональда Трампа после его выборов. Об этом информирует агентство Bloomberg.
С ноября прошлого года поместье республиканского политика посетили Марк Цукерберг, Сергей Брин, Джефф Безос, Билл Гейтс, Илон Маск и Ларри Эллисон. Согласно информации агентства, частный клуб Трампа в Палм-Бич — Мар-а-Лаго — стал новым центром власти.

Уточняется, что помимо мультимиллиардеров поместье Трампа посещали и другие крупные предприниматели. На инаугурацию, которая состоится в понедельник, 20 января, приедут десятки финансовых магнатов.

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Бывшему депутату Рады предъявили обвинения в госизмене
Офис Генпрокурора Украины предъявил обвинения в госизмене экс-депутату Рады
19 января 2025, 08:04

Фото: iStock/Silent_GOS

Офис генерального прокурора Украины предъявил обвинения в госизмене депутату Верховной рады VII-IX созывов, передает РИА Новости.
Имя подозреваемого при этом не раскрывается. Согласно версии украинских СМИ, речь может идти о бывшем депутате и церковном меценате Вадиме Новинском.

По данным ведомства, парламентарий уведомлен о подозрении в государственной измене и нарушении равноправия граждан. Уточняется, что подозреваемый состоял в «Партии регионов» и «Оппозиционном блоке». Примечательно, что ранее в них состоял и Новинский.

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Сенат США сообщил о последствиях переноса инаугурации Трампа
Сенат США: перенос инаугурации Трампа привел к потере пригласительных билетов
19 января 2025, 07:21

Фото: iStock/dkfielding

Перенос инаугурации избранного президента США Дональда Трампа привел к потере большинства пригласительных билетов для прессы. Об этом сообщается в письме пресс-офиса Сената США.
По традиции инаугурация проводится на открытой площадке западного фасада Капитолия. Однако в связи с переносом церемонии в закрытую ротонду на торжественной церемонии не смогут присутствовать многие гости.

В письме американское ведомство выражает сожаление, что из-за неблагоприятных погодных условий большинство людей не сможет посетить инаугурацию Трампа. Отмечается, что доступ в ротонду среди представителей средств массовой информации предоставят лишь журналистам пресс-пула.

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TikTok выслал пользователям в США оповещение о блокировке сервиса с 19 января
19 января 2025, 06:45

Фото: iStock/gorodenkoff

Сервис TikTok уведомил своих пользователей в США о временной приостановке работы с 19 января, что связано с запретом, введённым американскими властями. Об этом пишет telegram-канал «Известия».
При входе в приложение пользователи видят предупреждение о том, что доступ к сервису будет временно отключён, однако после его пропуска приложение пока что продолжает работать.

«Мы сожалеем, что закон США, запрещающий TikTok, вступает в силу 19 января и вынуждает нас временно сделать наши сервисы недоступными», — гласит сообщение соцсети американским пользователям.
Как уточнили в TikTok, решение о приостановке связано с отсутствием гарантий со стороны администрации Джо Байдена, что запрет не приведёт к штрафам для технологических партнёров компании. Закон предусматривает взыскание до $5 тыс. за каждого пользователя с магазинов приложений и хостинг-провайдеров, продолжающих поддержку TikTok. Аудитория сервиса в США превышает 170 миллионов пользователей.

Избранный президент Дональд Трамп в интервью NBC сообщил о намерении рассмотреть отсрочку запрета TikTok на 90 дней после своей инаугурации 20 января. Среди потенциальных покупателей сервиса СМИ называли Илона Маска и некоммерческую организацию Project Liberty, принадлежащую миллиардеру Фрэнку Маккорту. ByteDance также получила предложение о слиянии с компанией Perplexity AI, специализирующейся на разработке технологий искусственного интеллекта, передал CNBC.

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NTV: В Германии «клоуны» пытались сорвать выступление экс-министра финансов Линднера
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#пользователи
#активы
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NTV: В Германии «клоуны» пытались сорвать выступление экс-министра финансов Линднера
NTV: Активисты в масках прервали выступление экс-министра финансов ФРГ Линднера
19 января 2025, 01:09

Фото: istockphoto/photosvit

Выступление бывшего министра финансов ФРГ и лидер Свободной демократической партии (СвДП) Кристиана Линднера в Баварии обернулось скандалом. Речь политика прервали люди с прикреплёнными клоунскими носами.
Об инциденте в городе Регенсбург рассказал телеканал NTV. Журналисты рассказали, что во время речи экс-министра несколько человек в зале, лица которых были украшены бутафорскими носами, подняли над головой баннеры с надписями «Кристиан Линднер — король клоунов». Акция была красивая и яркая, но её успеху помешало поведение того, против кого она была направлена.

Линднер закончил фразу, а потом взмахом руки поприветствовал протестующих. Затем он попросил несколько смешавшихся активистов поднять баннеры повыше. После этого политик пообещал удовлетворить все их просьбы и пожелания, если они смогут простоять так до конца его выступления. Публика в зале встретила его слова аплодисментами, а протестанты, похоже, только добавили экс-министру очков в предвыборной гонке.

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СМИ рассказали о транзите через Чехию сотен британских военных на учения НАТО
České noviny: через Чехию произойдет транзит 300 военных из Британии на учения НАТО
19 января 2025, 00:17

Фото: iStock/Cunaplus_M.Faba

В течение ближайшей недели через территорию Чехии будет проходить транзит около 300 британских военнослужащих и 100 единиц боевой техники. Они направляются в Румынию для участия в международных учениях НАТО Steadfast Dart 2025, сообщает новостное издание České noviny.
«Для участия в учениях НАТО Steadfast Dart 2025 в Румынии, в период с 19 по 26 января через территорию Чехии будет происходить проезд около 100 единиц боевой техники и примерно 300 военнослужащих из Великобритании», — говорится в сообщении.
Передвижение колонн будет осуществляться в ночное время, чтобы минимизировать помехи для местного транспорта. Конвой войдет в Чехию через переход Красный лес на границе с Германией в ночь с 19 на 20 января. Безопасность и сопровождение колонн обеспечат сотрудники чешской военной полиции.

Подготовленные спасательные и эвакуационные бригады армии Чехии будут готовы прийти на помощь в случае неисправностей техники.

Учения Steadfast Dart 2025 направлены на отработку оперативного развертывания и укрепление элементов сил быстрого реагирования НАТО в юго-восточной части Европы. Подразделения чешской армии в ходе маневров проверят свою готовность оказывать логистическую поддержку союзным войскам.

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#нато
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США везут в Европу новейшее ядерное оружие
США начали размещать в Европе модифицированные ядерные бомбы
19 января 2025, 00:14

Фото: istockphoto/Gerasimov174

В Европе будут развёрнуты модифицированные гравитационные бомбы B61-12. Об этом сообщила глава Национального управления ядерной безопасности (NNSA) Джилл Хруби.
Невзирая на должность вышеуказанной леди, вопрос о «ядерной безопасности» в данном случае является достаточно спорным. Каждая из этих ядерных авиабомб с плутониевым сердечником обладает мощностью до 50 килотонн. Это втрое больше чем та, которая была сброшена на Хиросиму в 1945 году.

В декабре прошлого года Пентагон получил последнюю партию бомб B61-12, произведённых в Центре национальной безопасности Y-12 в Ок-Ридж, штат Теннесси. По словам госпожи Хруби, сейчас они «в полном масштабе размещаются на передовых рубежах». Общее количество смертоносных снарядов, перемещаемых в Европу, не раскрывается.

Ранее, когда стало известно о решении США впервые за 15 лет разместить ядерное оружие в Великобритании, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сказал, что Москва уже давно рассматривает вооружения западных стран как единый арсенал, направленный против России. У нас есть чем ответить на угрозы, подчеркнул глава российского МИД.

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