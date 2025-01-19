Медведев рассказал о «наследстве», которое администрация Байдена оставила Трампу

Дмитрий Медведев (Фото: kremlin.ru)
Администрация уходящего президента США Джо Байдена оставила преемникам кризисное наследство. Об этом в своем Telegram-канале написал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
Согласно мнению политика, лидер мировой державы «превратился в оторванного от реалий маразматика». Медведев подчеркнул, что вредоносное наследие решений уходящего американского лидера будет проявляться еще очень долго.
По этой причине, как утверждает зампред Совбеза РФ, нормализация отношений Москвы и Вашингтона «затянется на десятилетия» или окажется вовсе невозможна. Медведев также задался вопросом, а нужна ли вообще России эта нормализация.
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Екатерина Коршунова