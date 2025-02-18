Глава Пентагона Хегсет: Байден инициировал против меня налоговую проверку

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По словам главы Пентагона Пита Хегсета, администрация бывшего президента США Джо Байдена инициировала против него налоговую проверку. Об этом он написал на своей странице в соцсети X.
«Конечно, уходящая Служба внутренних доходов Байдена поспешила с «проверкой» будущего министра. Полная профанация», — поделился Хегсет.
Также к сообщению главы Пентагона был прикреплен документ о долге в более 33,5 тысячи долларов.
Ранее Вице-президент США Джей Ди Вэнс удивился реплике телеведущей о свободе слова, которая привела к холокосту. Это она произнесла в ходе интервью госсекретаря Марко Рубио телеканалу CBS.
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