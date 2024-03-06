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Белый дом подтвердил приглашение Зеленской на выступление Байдена

Белый дом: супруга Зелинского была приглашена на выступление Байдена
06 марта 2024, 23:35
Фото: iStock/Vacclav

Фото: iStock/Vacclav

Супруга Владимира Зеленского Елена была официально приглашена на выступление президента США Джо Байдена, но не смогла присутствовать , сообщает РИА Новости, ссылаясь на Белый дом.
Ранее газета Washington Post сообщила, что Зеленская отказалась ехать в США на выступление Байдена. По данным издания, она приняла такое решение, потому что вдова Алексея Навального* Юлия потенциально могла присутствовать на мероприятии и вызвать «дискомфорт у украинцев».

Отмечается, что изначально планировалось расположить Елену Зеленскую рядом с супругой президента США Джилл и Юлией Навальной.


Выступление Джо Байдена запланировано на вечер четверга по вашингтонскому времени (ночь на пятницу, 8 марта, по московскому времени). Вопросы о том, почему Зеленская отказалась присутствовать на выступлении Байдена, Белый дом переадресовал украинской стороне.

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#политика
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Трамп вызвал Байдена на дебаты
Экс-президент США Трамп призвал Байдена к дебатам
06 марта 2024, 23:57

Фото: iStock/Derek Brumby

Бывший президент США Дональд Трамп на своей странице в социальной сети Trurh Social пригласил нынешнего главу Белого дома Джо Байдена на дебаты.
«Для блага нашей страны важно, чтобы мы с Джо Байденом обсуждали вопросы, которые так важны для Америки и американского народа. Поэтому я требую дебаты. В любое время, в любом месте», – заявил политик.

6 марта Трамп и Байден синхронно выиграли праймериз в большинстве штатов и остались главными кандидатами на президентский пост от своих партий.

Ранее сообщалось, что Байден победил в большинстве штатов, набрав, по предварительным данным, 70-90 процентов голосов. Трамп, комментируя свои победы в штатах, охарактеризовал этот «супервторник» как «великолепный вечер».

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#выборы
#сша
#джозеф байден
#дональд трамп
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«Россия не оставит в покое тех, кто это сделал»: Путин — об ударах по Белгороду
РИА Новости: Владимир Путин назвал удары ВСУ по Белгороду военным преступлением
06 марта 2024, 23:14

Фото: официальный сайт Кремля

Президент России Владимир Путин назвал ракетные удары Вооружённых сил Украины (ВСУ) по мирным жителям Белгорода военным преступлением и пообещал «не оставить в покое тех, кто это сделал». Об этом глава государства заявил, выступая на закрытии Всемирного форума молодёжи в Сочи, пишет РИА Новости.
Девушка-волонтёр из Белгорода, задавшая соответствующий вопрос российскому лидеру, поблагодарила президента за поддержку жителей Белгорода и области.

«Волонтеры помогают региону каждый день. Университеты, которые каждый день пишут. Спасибо всем тем, кто поддерживает нас», — сообщила она.

Обстрел Белгорода украинскими военными является преднамеренным и заранее спланированным актом терроризма против мирных граждан, сообщил ранее постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности этой международной организации. По его словам, «все организаторы и исполнители теракта в Белгороде понесут наказание».

Напомним, что 30 декабря ВСУ нанесли массированные удары по Белгороду. Украинские снаряды падали прямо в жилых массивах, в результате чего были повреждены десятки домов, свыше сотни автомобилей. Очевидцы сообщали о выбитых окнах и разбросанных кусках облицовки стен построек. В Минобороны РФ причиной такого шага назвали попытку отвлечь внимание от явных поражений Украины на линии фронта, а также спровоцировать российскую армию на совершение аналогичных действий.

Количество погибших после обстрела Белгорода увеличилось до 21 человека, из них трое – это дети, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в личном Telegram-канале. 110 человек получили ранения разной степени тяжести, из них 17 детей. После обстрела Белгорода различные повреждения выявлены в 30 многоквартирных домах, 344 квартирах, трех частных домовладениях, нескольких хозяйственных субъектах и соцобъектах, среди которых, по словам Гладкова, есть школа, лицей и детский сад.

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#ракетный удар
#всу
#владимир путин
#белгород
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Владимир Путин провел встречу с главой Гагаузии
Песков: Путин встретился с главой Гагаузии Гуцул на полях ВФМ
06 марта 2024, 23:10

Фото: РИА Новости/Михаил Метцель

Президент России Владимир Путин в рамках Всемирного фестиваля молодежи в Сочи встретился с главой Гагаузии Евгенией Гуцул , сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.
Ранее Гуцул отметила, что обсудила с российским лидером политическую обстановку в Молдавии.

Глава Гагаузии заявила, что президент Молдавии и правящая партия должны принять во внимание евразийский курс, выбранный автономным регионом.

До этого президент России заявил, что США с помощью спецопераций в Ираке, Сирии и бывшей Югославии «выпустили джина из бутылки».

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#владимир путин
#молдова
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Путин заявил, что США выпустили «джинна»
Путин: США выпустили «джинна» с помощью спецопераций в Ираке, Сирии и Югославии
06 марта 2024, 22:56

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Президент России Владимир Путин заявил, что Соединенные Штаты «выпустили джинна из бутылки», действуя без санкций Совета Безопасности ООН в Ираке, Сирии и бывшей Югославии, говорится в стенограмме, опубликованной на сайте Кремля.
«Соединенные Штаты сами выпустили этого джинна из бутылки, но если им позволено, то почему не позволено другим странам защищать свои коренные интересы таким же образом?» – отметил российский лидер, выступая перед участниками Всемирного фестиваля молодежи.

Ранее президент заявил, что традиционные ценности составляют основы жизни и бытия России.

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#россия
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#ирак
#сша
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Байден: Трамп не умеет отличать добро от зла и «съёживается» перед Путиным
06 марта 2024, 20:28

Фото: РИА Новости/Стрингер

Бывший американский лидер не способен отличать добро от зла. Кроме того, он «съёживается» перед российским президентом Владимиром Путиным. Об этом заявил нынешний глава Белого дома Джозеф Байден.
Эти слова из заявления, распространённого его предвыборным штабом, приводит издание The Hill. Байден также высказался о выходе из предвыборной гонки конкурента Трампа бывшего постоянного представителя США при ООН и экс-губернатора Южной Каролины Никки Хейли. Он заявил, что она находила в себе мужество «говорить правду о Трампе».

«Никки Хейли была готова говорить правду о Трампе: о хаосе, который следует за ним, о его неумении отличать добро от зла, о том, как он съеживается перед Путиным», — сказал американский президент.

Ранее Хейли объявила о снятии своей кандидатуры с выборов на пост президента. Она пожелала успеха Трампу и объявила, что не будет занимать никаких административных должностей, а планирует заняться личной жизнью.

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#сша
#президент
#пост
#гонки
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#байден
#трамп
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Конкурент Трампа Никки Хейли сняла свою кандидатуру с выборов президента США
06 марта 2024, 20:04

Фото: РИА Новости/Нэнси Сисель

Последний конкурент Дональда Трампа отказалась от выдвижения на пост президента США. Бывший американский посол при ООН и экс-губернатор Южной Каролины Никки Хейли решила снять свою кандидатуру.
Объявив о своём решении отказаться баллотироваться от Республиканской партии, Хейли заявила, что хотела быть услышанной и добилась этого, но сейчас пришло время приостановить избирательную кампанию. По результатам последних праймериз в «супервторник» 5 марта Трамп набрал более 60% голосов однопартийцев, а его конкурентка — около 35%, напоминает CNN.

Хейли поздравила бывшего и, возможно, будущего президента США с успехом. Однако она не стала обращаться к своим сторонникам с призывом поддержать Трампа, заявив, что он сам должен завоевать их симпатии. Тем не менее, по мнению Хейли, на съезде партии в июле его, вероятнее всего, провозгласят от республиканцев.

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#сша
#трамп
#выборы
#кандидаты
#президент
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Военный эксперт Коновалов: Киев можно считать академией по созданию коррупционных схем
Политолог Коновалов объяснил, почему в ЕС закрывают глаза на коррупцию в Киеве
06 марта 2024, 19:32

Фото: istockphoto/Wasan Tita

Французский политик Флориан Филиппо заявил, что более десяти миллиардов евро, переданных Евросоюзом в качестве помощи киевскому режиму, бесследно исчезли. Комментируя это, политолог и военный эксперт Иван Коновалов заметил, что на Украине можно было бы открыть целую академию по организации коррупционных схем.
Филиппо возмутили слова украинского премьера Шмыгаля о том, что выделенные 16 миллионов евро так и не дошли до адресата. В разговоре с RuNews24 начальник сектора военной политики и экономики Российского института стратегических исследований, директор Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов объяснил, почему, несмотря на вопиющие факты коррупции, Евросоюз продолжает закидывать Киев деньгами.

По мнению эксперта, отдельные еврочиновники являются участниками коррупционных схем, на организацию которых их украинские коллеги большие мастера. Европейцам выгодно, что огромные суммы уходят Киеву, ведь определённая их часть оседает в их собственных карманах, считает политолог.

Ещё одной причиной продолжающегося вливания в Украину всё новых и новых средств заключается в настоящем умопомрачении среди руководства Евросоюза на почве русофобии и антироссийской риторики. Для таких, как Урсула фон дер Ляйен самое главное — поддерживать нацистский киевский режим. При этом они готовы закрывать глаза на то, что часть выделяемых денег бесследно исчезает, заключил Иван Коновалов.

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#евросоюз
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#премьер-министр
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#коррупция
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Греция обвинила Россию в ракетном ударе по кортежу Зеленского в Одессе
«Прототема»: Россия нанесла ракетный удар по кортежу Зеленского в Одессе
06 марта 2024, 16:56

Фото: сайт Кремля

Российские войска атаковали кортеж украинского президента Владимира Зеленского в Одессе. Об этом сообщает греческое издание «Прототема».
Авторы статьи заявили, что машины якобы были атакованы российскими ракетами незадолго до встречи Зеленского с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом. Ряд украинских СМИ предполагает, что Зеленский мог находиться в Одессе во время ракетной атаки ВС РФ. Информация официально не подтверждена.

При этом издание РИА Новости приводит слова госминистра Ставроса Папаставру, который входит в состав греческой делегации.

Он сообщил, что никаких проблем с безопасностью нет.

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#вс рф
#зеленский
#ракета
#ракетный удар
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«Отдых с телками сорвался»: Медведев об отказе Зеленской и Навальной приехать к Байдену
Медведев: Байден не заметил отсутствия Зеленской и Навальной на его выступлении
06 марта 2024, 16:43

Фото: сайт Кремля

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал отказ жены президента Украины Елены Зеленской и супруги Алексея Навального* приехать на выступление президента США Джо Байдена.
Медведев в своем телеграм-канале написал пост, в котором назвал Байдена «стариканом с блуждающей улыбкой», который пригласил девочек для развлечений, но даже не заметил, что они не приехали.

«Но самое прикольное в том, что дед ничего и не заметил. Он не помнит ни того, кто эти жёны/вдовы, ни того, кто их мужья. Он даже не заметил, что отдых с тёлками сорвался», — написал Медведев.
Прежде американские СМИ сообщали, что Елена Зеленская и супруга покойного Алексея Навального* были приглашены в Белый дом. Однако гостьи не прибыли на мероприятие, сославшись на усталость.

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*признан экстремистом и террористом
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