Белый дом подтвердил приглашение Зеленской на выступление Байдена

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Супруга Владимира Зеленского Елена была официально приглашена на выступление президента США Джо Байдена, но не смогла присутствовать , сообщает РИА Новости, ссылаясь на Белый дом.
Ранее газета Washington Post сообщила, что Зеленская отказалась ехать в США на выступление Байдена. По данным издания, она приняла такое решение, потому что вдова Алексея Навального* Юлия потенциально могла присутствовать на мероприятии и вызвать «дискомфорт у украинцев».
Отмечается, что изначально планировалось расположить Елену Зеленскую рядом с супругой президента США Джилл и Юлией Навальной.
Выступление Джо Байдена запланировано на вечер четверга по вашингтонскому времени (ночь на пятницу, 8 марта, по московскому времени). Вопросы о том, почему Зеленская отказалась присутствовать на выступлении Байдена, Белый дом переадресовал украинской стороне.
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Отмечается, что изначально планировалось расположить Елену Зеленскую рядом с супругой президента США Джилл и Юлией Навальной.
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Александр Климов