Белый дом: США не поддерживают удары ВСУ вглубь РФ, несмотря на планы Байдена

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США не поддерживают удары ВСУ вглубь территории России, несмотря на планы президента страны Джо Байдена обсудить с премьер-министром Британии Киром Стармером использование Киевом переданного Западом дальнобойного оружия. Об этом заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джо Кирби в эфире телеканала CNN.
Политик попытался заверить общественность, что во взгляде Штатов на данный вопрос ничего не изменилось. Вашингтон, по его словам, не поддерживает удары дальнобойным орудием, в том числе произведённым в США.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Байден намерен встретиться со Стармером, чтобы обсудить вопрос использования украинской армией дальнобойного оружия для нанесения ударов по территории России.
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Анастасия Чинкова