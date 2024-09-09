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Байден одобрил пять поставок кассетных боеприпасов Украине, несмотря на критику

CMC: Байден одобрил пять поставок кассетных снарядов Киеву
09 сентября 2024, 18:32
Фото: iStock/bbsferrari

Фото: iStock/bbsferrari

Президент США Джо Байден в период с июля 2023 года по апрель 2024 года одобрил пять поставок кассетных боеприпасов Украине, несмотря на критику со стороны ООН и глав 21 страны. Об этом сообщается в докладе женевской организации «Коалиция по кассетным боеприпасам» за текущий год.
Коалиция против кассетных боеприпасов (CMC) является международным движением, которое базируется в Женеве. Оно выступает против использования, производства и передачи кассетных боеприпасов.

7 июля 2023 года было объявлено о подписании Байденом распоряжения о допуске поставок США кассетных боеприпасов, коэффициент отказа которых превышает 1%, Украине.



Отмечается, что Штаты скрывают количество переданных Киеву кассетных боеприпасов, а также информацию об их типах и количестве неразорвавшихся снарядов.

Американские военные ранее говорили о том, что от 5% до 14% боеприпасов, находящихся на Украине, могут вообще не разорваться, поскольку залежались на складах. В такой ситуации они становятся минами, угрожающими мирному населению даже после завершения конфликта.

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#украина
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Лавров озвучил ключевую проблему урегулирования конфликта на Украине
Лавров: инициативы по урегулированию на Украине не касаются прав русскоязычных
09 сентября 2024, 18:44

Фото: сайт Кремля

Ни одна инициатива, затрагивающая вопрос урегулирования конфликта на Украине, не касается прав русскоязычных граждан страны. Об этом сообщил глава МИД России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам седьмого министерского заседания Стратегического диалога России – Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ).
Он отметил, что ни одна из инициатив, которая предлагается союзниками России, не касается проблем с правами разговаривающих на русском языке граждан, которые проживают на территориях, которые президент Украины Владимир Зеленский считает своими.

Лавров подчеркнул, что в понедельник обсудил этот вопрос с коллегами из Индии и Бразилии. Они проявляют интерес к содействию преодолению кризиса. Им было сказано, что ключевой проблемой урегулирования являются права русскоговорящего населения.

Министр подчеркнул, что обсуждать прекращение огня и территориальные размены несерьёзно, поскольку на первом месте должны стоять права людей, которые были растоптаны законодательно киевским режимом.

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Экс-главу МИД Украины Кулебу заметили с беляшом на автовокзале
09 сентября 2024, 18:20

Фото: iStock/ALLEKO

Бывшего министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу заметили с беляшом на автовокзале в Пирятине Полтавской области, сообщает издание «Главком».
Изначально видео с Кулебой разместила в своих соцсетях его девушка Светлана Павелецкая. На кадрах она утверждает, что бывший глава украинского МИД пригласил ее на свидание на автостанцию Пирятина и угощает пряником, сам же он ест беляш. Она спрашивает, чем же угостит ее мужчина, на что он предложил ей отведать пирятинский пряник.

«А это и есть тот самый легендарный пирятинский беляш, который я всегда в детстве ел на автостанции, потому что автобус Ромны — Киев всегда тут останавливался», — сказал Кулеба на видео.

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Политолог Светов заявил об отработанной системе выборов в России
09 сентября 2024, 17:58

Фото: iStock/bizoo_n

Политолог Юрий Светов высказал мнение о том, что система выборов в России отработана и постоянно совершенствуется.
«Я считаю, что у нас процедура выборов отработана и совершенствуется. И она достаточно открыта, прозрачна и понятна избирателям», — высказал своё мнение в беседе с RT Светов.

Учредитель «Царьграда» Константин Малофеев также прокомментировал окончание избирательной кампании в России.

«Завершился единый день голосования. «Царьград» неоднократно выступал за отмену подобных мероприятий в период военных действий. Но народ в очередной раз показал, что в такое время нужна стабильность, что политические дрязги необходимо оставить на после войны», — приводит издание слова Малофеева.

Ранее сообщалось, что Мособлизбирком обнародовал предварительные результаты муниципальных выборов, прошедших в Подмосковье 6-8 сентября.

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#политика
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Лавров обозначил условие для начала переговоров по Украине
Лавров: РФ должна понимать суть разговора для переговоров по Украине
09 сентября 2024, 17:40

Фото: сайт Кремля

Россия готова обсуждать возможное место проведения переговоров по Украине только тогда, когда поймет, о чем там пойдет речь. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров журналистам.
«Речь идет не о том, где собраться и в каком кругу, а речь идет о том, что обсуждать», — отметил Лавров.

По его словам, подобная встреча станет возможной только тогда, когда Запад действительно будет готов защищать права человека.

По словам Лаврова, в этом случае будет легко договориться о месте проведения встречи. При этом он повторил, что сначала надо понять, что именно будут обсуждать стороны.

Лавров также отметил, что Запад не желает по-честному договариваться с РФ о мирном урегулировании конфликта на Украине и продолжает надеяться на поражение Москвы на поле боя.

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Лавров высказался о возможности мирного урегулирования конфликта
Лавров: Запад не хочет договариваться по-честному по урегулированию конфликта
09 сентября 2024, 17:11

Фото: сайт Кремля

Запад не желает по-честному договариваться с РФ о мирном урегулировании конфликта на Украине и продолжает надеяться на поражение Москвы на поле боя. Такое заявление сделал глава МИД РФ Сергей Лавров в рамках пресс-конференции по итогам седьмого министерского заседания Стратегического диалога Россия — ССАГПЗ.
«Инициатива Зеленского давно известна, она уже всем оскомину набила. Это ультиматум чистой воды. То, что Запад цепляется за этот ультиматум, означает только одно: Запад не хочет договариваться по-честному», — заявил Лавров.

По его словам, руководства стран Запада надеются, что ситуация обернется стратегическим поражением России на поле боя. Лавров также отметил, что РФ никогда всерьез не воспринимала «формулу мира Зеленского» по Украине.

Ранее пресс-секретарь правительства ФРГ Штеффен Хебестрейт заявила о возможности переговоров канцлера Олафа Шольца с российским президентом Владимиром Путиным, по ее словам, конфликт на Украине нужно закончить как можно быстрее.

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В правительстве ФРГ заявили о возможности переговоров Шольца и Путина
09 сентября 2024, 16:49

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь правительства ФРГ Штеффен Хебестрейт заявила о возможности переговоров канцлера Олафа Шольца с российским президентом Владимиром Путиным, по ее словам, конфликт на Украине нужно закончить как можно быстрее.
«Шольц без колебаний проведёт телефонный разговор с российским президентом, если сочтёт момент подходящим. Во всём мире есть ощущение, что эта война должна закончиться как можно скорее», — заявил Хебестрейт.

Ранее издание La Repubblica со ссылкой на анонимный источник, приближенный к правительству и Социал-демократической партии Германии, сообщало, что канцлер ФРГ Олаф Шольц разрабатывает собственный план мирного урегулирования конфликта на Украине, похожий на минские соглашения, который не исключает передачу России части украинских территорий. По данным издания, основной задачей Шольца является поднятие собственного имиджа за счет участия в урегулировании конфликта на Украине.

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Премьер Словакии Фицо призвал мировое сообщество осудить нацистские символы ВСУ
09 сентября 2024, 16:36

Фото: istockphoto/Дмитрий Ларичев

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо призвал международное сообщество осудить нацистскую символику среди ВСУ и признать, что такие подразделения Украины не должны существовать. Об этом он заявил во время посещения Музея Холокоста в словацком городе Середь, сообщает новостное агентство TASR.
«Международное общество должно бы признать, что на Украине не могут воевать подразделения, которые используют нацистские знаки и которые часто именно так, судя по всем, и действуют», — возмутился Фицо.
По его словам, соответствующая информация умалчивается в западных СМИ из-за сложившейся геополитической ситуации.

Фицо также намекнул на лицемерие мирового сообщества, заявив, что пока все вокруг говорят о фашизме и нацизме, на Украине «бегают» подразделения с запрещенной символикой.
«Мы все говорим о фашизме, нацизме, но при этом молча терпим то, что по Украине бегают отряды, у которых полностью понятные обозначения, относящиеся к движениям, которые мы считаем сегодня опасными и запрещенными. Поскольку речь идет о геополитической борьбе, так это никому не важно», — пояснил словацкий премьер.
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Китай выступил за мирное решение конфликта на Украине
Си Цзиньпин: необходимы благоприятные условия для решения украинского конфликта
09 сентября 2024, 16:30

Фото: сайт Кремля

Китай надеется, что конфликтующие стороны все же смогут договориться и создадут все условия для окончания конфликта. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин, его слова передает CCTV.
«Мы надеемся, что все стороны конфликта совместными усилиями путем переговоров создадут необходимые благоприятные условия для урегулирования украинского кризиса», — заявил Си Цзиньпин.

Кроме того, он подчеркнул, что Китай приветствует любые действия, которые приведут конфликтующие стороны за стол мирных переговоров.

Ранее издание La Repubblica со ссылкой на анонимный источник, приближенный к правительству и Социал-демократической партии Германии сообщало, что канцлер ФРГ Олаф Шольц разрабатывает собственный план мирного урегулирования конфликта на Украине, похожий на минские соглашения, который не исключает передачу России части украинских территорий.

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#олаф шольц
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Путин дополнил полномочия главы Минобороны Белоусова
Путин наделил главу Минобороны правом ограничивать доступ к гостайне
09 сентября 2024, 16:19

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин наделил главу Минобороны дополнительными полномочиями, позволяющими устанавливать порядок оформления и прекращения допуска граждан к государственной тайне. Соответствующий указ, подписанный главой государства, опубликован на портале официальной и правовой информации.
Отмечается, что этим нововведением дополняется Положение о министерстве обороны России в части полномочий и задач министра.

Согласно указу, министр обороны Андрей Белоусов получает полномочия на установление порядка доступа россиян к сведениям, представляющим гостайну в структурах, подведомственных Минобороны.

Указ вступает в силу со дня его подписания президентом.

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