Байден одобрил пять поставок кассетных боеприпасов Украине, несмотря на критику

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Президент США Джо Байден в период с июля 2023 года по апрель 2024 года одобрил пять поставок кассетных боеприпасов Украине, несмотря на критику со стороны ООН и глав 21 страны. Об этом сообщается в докладе женевской организации «Коалиция по кассетным боеприпасам» за текущий год.
Коалиция против кассетных боеприпасов (CMC) является международным движением, которое базируется в Женеве. Оно выступает против использования, производства и передачи кассетных боеприпасов.
7 июля 2023 года было объявлено о подписании Байденом распоряжения о допуске поставок США кассетных боеприпасов, коэффициент отказа которых превышает 1%, Украине.
Отмечается, что Штаты скрывают количество переданных Киеву кассетных боеприпасов, а также информацию об их типах и количестве неразорвавшихся снарядов.
Американские военные ранее говорили о том, что от 5% до 14% боеприпасов, находящихся на Украине, могут вообще не разорваться, поскольку залежались на складах. В такой ситуации они становятся минами, угрожающими мирному населению даже после завершения конфликта.
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7 июля 2023 года было объявлено о подписании Байденом распоряжения о допуске поставок США кассетных боеприпасов, коэффициент отказа которых превышает 1%, Украине.
Отмечается, что Штаты скрывают количество переданных Киеву кассетных боеприпасов, а также информацию об их типах и количестве неразорвавшихся снарядов.
Американские военные ранее говорили о том, что от 5% до 14% боеприпасов, находящихся на Украине, могут вообще не разорваться, поскольку залежались на складах. В такой ситуации они становятся минами, угрожающими мирному населению даже после завершения конфликта.
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Анастасия Чинкова