Аналитик Кошкин объяснил связь учений НАТО у границ РФ с выборами в США

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Завкафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин заявил о том, что учения НАТО у границ России связаны с грядущими выборами президента в США.
«12 учений привязаны к электоральному циклу в США. Они идут как раз до осени, то есть до выборной кампании. Речь идёт о том, что союзники должны понимать: США находятся в весьма важном периоде их существования», — пояснил в беседе с RT Кошкин.
А военный обозреватель Влад Шлепченко высказал мнение о том, что пока разного рода учения и расстановка баз США в Европе не особо грозят России. Однако ситуация может стать опасной уже к 202602027 годам, считает эксперт.
«Это делается с расчётом на то, что Украина кончится к этому времени. В том или ином формате прекратит своё существование. Будет выработан мобилизационный ресурс. И тогда уже они будут сами более или менее готовы к конвенциональной войне с нами», — добавил в беседе с «Царьградом» Шлепченко.
Ранее сообщалось, что страны Североатлантического альянса во главе с США начали серию военных манёвров у границ России.
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