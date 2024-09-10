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Аналитик Кошкин объяснил связь учений НАТО у границ РФ с выборами в США

10 сентября 2024, 15:43
Фото: iStock/Anna_Anikina

Фото: iStock/Anna_Anikina

Завкафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин заявил о том, что учения НАТО у границ России связаны с грядущими выборами президента в США.
«12 учений привязаны к электоральному циклу в США. Они идут как раз до осени, то есть до выборной кампании. Речь идёт о том, что союзники должны понимать: США находятся в весьма важном периоде их существования», — пояснил в беседе с RT Кошкин.

А военный обозреватель Влад Шлепченко высказал мнение о том, что пока разного рода учения и расстановка баз США в Европе не особо грозят России. Однако ситуация может стать опасной уже к 202602027 годам, считает эксперт.



«Это делается с расчётом на то, что Украина кончится к этому времени. В том или ином формате прекратит своё существование. Будет выработан мобилизационный ресурс. И тогда уже они будут сами более или менее готовы к конвенциональной войне с нами», — добавил в беседе с «Царьградом» Шлепченко.

Ранее сообщалось, что страны Североатлантического альянса во главе с США начали серию военных манёвров у границ России.

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#россия
#политика
Байден и Стармер обсудят разрешение ВСУ бить по России дальнобойным оружием
Байден и Стармер обсудят разрешение ВСУ бить дальнобойным оружием по России
10 сентября 2024, 15:58

Фото: iStock/aapsky

Американский лидер Джо Байден намерен обсудить с британским премьером Киром Стармером разрешение украинским военным наносить удары по Российской Федерации дальнобойным оружием. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции, пишет РИА Новости.
Он сообщил, что они собираются встретиться с представителями Украины, чтобы выслушать их.

«А также убедиться в том, что у нас есть собственная наилучшая оценка того, что необходимо, каковы цели украинских партнеров на недели и месяцы вперед и как мы можем поддержать их наилучшим образом», — сказал он.

24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.

Ночью Подмосковье столкнулось с одной из самых масштабных атак беспилотников. Как сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев, в ночь на 10 сентября было сбито 14 дронов боевиков Вооруженных сил Украины. По его словам, восемь человек пострадали при атаке БПЛА в подмосковном Раменском.

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Украина согласится на транзит российской нефти, но при одном условии
Шмыгаль: Украина согласится на транзит нефти из РФ, если она куплена Европой
10 сентября 2024, 15:43

Фото: iStock/Dragan Mihajlovic

Украина готова осуществлять транзит российской нефти по своей территории, если её купили компании из Европы. Об этом заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль на пресс-конференции.
Он отметил, что венгерская компания MOL напомнила, что является собственником топлива, проходящего транзитом через Украину. Это устраивает киевских властей, поскольку после покупки нефть перестаёт быть российской, а украинский транзитер осуществляет транзит европейского продукта, за который получает рыночную цену.

Шмыгаль подчеркнул, что Украина не собирается проводить переговоров с российской стороной о продлении транзита российского топлива. При этом Евросоюз вправе самостоятельно вести диалогу о поставках газа и нефти из третьего государства, без посредничества Киева.

Накануне стало известно, что энергоконцерн MOL договорился о совершении поставок нефти из России по трубопроводу «Дружба» в Венгрию и Словакию с учётом нынешних санкционных ограничений Евросоюза и Украины.

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#украина
#россия
#евросоюз
#нефть
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Туск резко отменил поездку в Германию из-за скандала с «Северными потоками»
10 сентября 2024, 15:37

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Премьер-министр Польши Дональд Туск отменил поездку в Германию, запланированную на конец недели, из-за новых подробностей в деле вокруг диверсии на «Северных потоках». Об этом сообщает портал Euractiv.
Отмечается, что Туска пригласили на награждение премией M100 Media Award, которую ему присудили за укрепление демократии, свободы слова и прессы. Он должен был прибыть в Германию к концу этой недели, чтобы заслушать вступительную речь канцлера ФРГ Олафа Шольца.

Позднее и Шольц, и Туск отменили своё участие в этом мероприятии, сославшись на высокую занятость. Вместо них на церемонии будут присутствовать генпрокурор Адам Боднар и экс-президент Германии Йохим Гук.

Портал пишет, что истинной причиной отмены участия Туска стало значительное ухудшение отношений между государствами в последнее время. Предполагается, что это может быть связано с ситуацией на газопроводах «Северный поток».

Ранее Варшава отклонила запрос Берлина об аресте гражданина Украины, сейчас проживающего в Польше, которого подозревают в организации взрыва на газопроводах. В августе Туск даже упрекнул Германию, призвав извиниться и помалкивать тех, кто покрывает «Северные потоки».

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#германия
#польша
#северный поток
#взрыв
#политика
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Минобороны: В морских учениях «Океан-2024» примут участие более 400 кораблей
10 сентября 2024, 15:18

Фото: istockphoto/Dovapi

Военно-морской флот РФ начал плановые стратегические командно-штабные учения «Океан-2024», которые продлятся до 16 сентября. В них примут участие более 400 боевых кораблей.
Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны РФ. Учения будут проводиться в двустороннем формате под общим руководством главнокомандующего ВМФ адмирала Александра Моисеева. Для участия в учениях приглашены оперативные группы органов военного управления и воинские контингенты от иностранных государств-партнеров России.

Маневры пройдут в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Средиземного, Каспийского и Балтийского морей. Всего в них будут задействованы более 400 боевых кораблей, подводных лодок и судов обеспечения и сопровождения из состава вспомогательного флота.

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#учения
#вмф
#рф
#флот
#корабль
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Президент Грузии сообщила о готовности баллотироваться на второй срок
10 сентября 2024, 15:10

Фото: официальный сайт президента Грузии

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила о готовности баллотироваться на второй срок.
Напомним, что она занимает пост главы государства с 2018 года.

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#грузия
#президент
#выборы
#политика
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Киев попросил у Австралии списанную военную технику
10 сентября 2024, 14:08

Фото: iStock/MikeMareen

Украина попросила у Австралии списанную военную технику. Об этом сообщил новоизбранный глава МИД страны Андрей Сибига на странице в соцсети Х.
Отмечается, что министр провёл телефонный разговор с австралийским коллегой Пенни Вонг.

Он подчеркнул, что киевские власти намерены развивать сотрудничество с Канберрой по предоставлению ВСУ бронетранспортёров Bushmasters.

По словам Сибиги, Украина очень заинтересована в списанном вооружении и оборудовании, включая большое количество списанных бронемашин и иную технику.

Напомним, что в декабре прошлого года Украина также просила Австралию о передаче списанной техники. Тогда речь шла о вертолётах MRH-90 Taipan. Киеву не отказали в просьбе, однако через месяц после этого Минобороны Австралии заявило, что все вертолёты уже разобраны, не пригодны для совершения полётов и готовятся к утилизации.

В Минобороны Австралии напомнили, что за годы украинского конфликта Киев получил от Канберры помощь в размере около 610 миллионов долларов.

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#украина
#австралия
#военная поставки
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Песков высказался об ударах по энергосистеме Украины
Песков: не было чётких договорённостей об ударах по энергосистеме Украины
10 сентября 2024, 13:28

Фото: сайт Кремля

Чётких договорённостей об ударах по украинской энергосистеме не было, а в настоящее время на фоне событий в Курской области их представить крайне трудно. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Он отметил, что сейчас никаких договорённостей достичь не удастся. При этом для России по-прежнему на первом месте находится достижение поставленных целей.

Ранее в этот день секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу сообщил, что перед нападением ВСУ на Курскую область Владимир Путин поддержал идею Турции перестать наносить удары по объектам энергетики, торговому и гражданскому флоту. Однако украинская сторона отказалась от таких договорённостей.

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#дмитрий песков
#россия
#вс рф
#украина
#всу
#энергетика
#удар
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Шойгу: Москва была готова отказаться от ударов по энергетике, Киев — нет
10 сентября 2024, 12:50

Фото: сайт Кремля

Украина отказалась от предложения Турции не наносить удары по объектам атомной энергетики. В то время как Москва выразила полную готовность не атаковать энергетическую инфраструктуру на паритетных условиях.
Об этом в эфире телеканала «Россия-24» заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу. По его словам, Турция ещё до вторжения ВСУ в Курскую область обратилась к Москве с предложением отказаться от нанесения ударов по объектам энергетики, не наносить удары по объектам атомной энергетики и не атаковать торговый гражданский флот в Чёрном море. Аналогичные предложения были направлены и Киеву.

«Наш президент принял решение и сказал: "Да, давайте, давайте мы пойдём на это"», — сказал Шойгу

По его словам, у российских властей вызвало немалое удивление то, что спустя некоторое время Киев решительно отказался от реализации такого соглашения.

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#всу
#киев
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Песков прокомментировал атаку ВСУ на жилые дома в Подмосковье
Песков: атаку ВСУ на жилые дома нельзя ассоциировать с военными действиями
10 сентября 2024, 12:49

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Удары украинских беспилотников по российским жилым кварталам не являются военными действиями, это демонстрация сущности киевского режима. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Отвечая на вопрос о том, как в Кремле расценивают атаку беспилотников на жилые дома, Песков призвал не ассоциировать их с военными действиями.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв сообщил, что минувшей ночью средствами ПВО были сбиты 14 беспилотников на территориях нескольких округов области: Подольске, Раменском, Люберцах, Домодедово и Коломне. В результате атаки несколько многоквартирных домов в Раменском были повреждены. Несколько человек погибли, ещё несколько остаются в тяжёлом состоянии в больнице.

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