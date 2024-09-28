Белоруссия и Россия подготовили договор о гарантиях безопасности

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Белоруссия и Россия планируют подписать договор о безопасности, заявил министр иностранных дел республики Максим Рыженков, что сообщает телеканал RTVI.
По его словам, одним из ключевых пунктов договора является положение о ядерном оружии. Подписание документа приурочено к 25-летию образования Союзного государства. Дипломат подчеркнул, что «пока проект договора практически согласован».
Он добавил, что министерства иностранных дел Беларуси и России провели ряд консультаций, в ходе которых были учтены мнения всех профильных военных ведомств, а также органов, отвечающих за вопросы безопасности.
Рыженков напомнил, что на белорусской территории размещено ядерное оружие.
Ранее сообщалось, что новый договор будет включать в себя принципы применения ядерного и обычного оружия, а также другие способы обороны стран, входящих в состав Союзного государства.
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Он добавил, что министерства иностранных дел Беларуси и России провели ряд консультаций, в ходе которых были учтены мнения всех профильных военных ведомств, а также органов, отвечающих за вопросы безопасности.
Рыженков напомнил, что на белорусской территории размещено ядерное оружие.
«Об этом знают все наши соседи, которые наращивают свои военные мускулы на границе Беларуси, но никак не делают шаг вперед», – добавил дипломат.
Ранее сообщалось, что новый договор будет включать в себя принципы применения ядерного и обычного оружия, а также другие способы обороны стран, входящих в состав Союзного государства.
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Александр Климов