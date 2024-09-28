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Белоруссия и Россия подготовили договор о гарантиях безопасности

Рыженков: Белоруссия и РФ подготовили договор о гарантиях безопасности
28 сентября 2024, 01:23
Фото: istockphoto/Andrzej Rostek

Фото: istockphoto/Andrzej Rostek

Белоруссия и Россия планируют подписать договор о безопасности, заявил министр иностранных дел республики Максим Рыженков, что сообщает телеканал RTVI.
По его словам, одним из ключевых пунктов договора является положение о ядерном оружии. Подписание документа приурочено к 25-летию образования Союзного государства. Дипломат подчеркнул, что «пока проект договора практически согласован».

Он добавил, что министерства иностранных дел Беларуси и России провели ряд консультаций, в ходе которых были учтены мнения всех профильных военных ведомств, а также органов, отвечающих за вопросы безопасности.



Рыженков напомнил, что на белорусской территории размещено ядерное оружие.

«Об этом знают все наши соседи, которые наращивают свои военные мускулы на границе Беларуси, но никак не делают шаг вперед», – добавил дипломат.

Ранее сообщалось, что новый договор будет включать в себя принципы применения ядерного и обычного оружия, а также другие способы обороны стран, входящих в состав Союзного государства.

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#ядерное оружие
#белоруссия
#россия
#договор
#безопасность
#мид
ЦАХАЛ анонсировал удары по подземным стратегическим объектам под Бейрутом
28 сентября 2024, 01:06

Фото: istock/aapsky

Представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявил, что в ближайшие часы начнут удары по подземным стратегическим объектам ливанской «Хезболлы» под Бейрутом, сообщает РИА «Новости».
«В ближайшие несколько часов мы собираемся атаковать стратегические объекты, которые "Хезболла" разместило в подземной инфраструктуре под тремя зданиями в центре Дахии», — говорится в сообщении ЦАХАЛ.

Ранее официальный представитель министерства обороны Израиля Даниэль Хагари заявил, что Израиль организовал массированный удар по главному военному командному центру «Хезболлы» в Бейруте. По его словам, штаб-квартира ливанского движения была «намеренно построена под жилым домом» в Бейруте. Хагари добавил, что результаты атаки будут обнародованы позже.

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#цахал
#ливан
#израиль
#армия
#удар
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США и Ирак договорились о выводе американских войск
28 сентября 2024, 00:51

Фото: iStock/Im Yeongsik

США и Ирак договорились о выводе американских войск и сворачивании международной военной миссии для борьбы с ИГИЛ*. Об этом сообщает Associated Press (AP).
Белый дом не сообщил, сколько военных покинет ближневосточную страну. В настоящее время в стране дислоцировано около 2500 военнослужащих.

По словам американских чиновников, первые военные начнут покидать базу Айн эль-Асад и международный аэропорт Багдада на западе Ирака и переедут на базу Харир в Эрбиле после президентских выборов в США в ноябре. Первый этап продлится до сентября 2025 года.

Операция «Непоколебимая решимость» будет завершена к 2026 году. Силы коалиции продолжат борьбу с ИГИЛ* в Сирии, где в настоящее время размещено около 900 американских военнослужащих.

Ранее бывший советник экс-президента США Дональда Трампа Герберт Макмастер заявил, что он сыграл свою роль в выводе американских войск из Афганистана в 2021 году. По словам Макмастера, политик отчасти ответственен за сложившуюся ситуацию, поскольку начал переговоры с талибами** об условиях вывода войск из Афганистана.

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* «Исламское государство», ИГ; запрещенная в России террористическая организация

** запрещенная в России террористическая организация
#ирак
#сша
#сирия
#армия
#военные
#дональд трамп
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В Германии супружескую пару задержали за трансляцию российских каналов
Таможня ФРГ: супружеская пара задержана за показ российских каналов
28 сентября 2024, 00:34

Фото: iStock/macky_ch

Супружеская пара, проживающая в Германии, подозревается в трансляции российских телеканалов через Интернет, сообщила таможенная служба Германии.
Подозреваемые были идентифицированы как 37-летний немец и его 42-летняя жена, гражданка Украины.

«Предположительно, они предлагали своим клиентам несколько подпавших под санкции российских телеканалов через услугу IP TV, по крайней мере, с начала 2022 года», – говорится в сообщении.

В результате обыска в доме супругов было изъято оборудование и 40 000 евро наличными. Также был наложен арест на сумму 120 000 евро, что соответствует предполагаемому доходу от деятельности пары. Платформы, на которых можно было смотреть российские телеканалы, заблокированы.

В марте 2022 года постоянные представители стран-членов ЕС одобрили запрет канала Russia Today и радио Sputnik во всех странах. Это решение было объяснено тем, что государства-члены должны «бороться с дезинформацией».

4 сентября власти США ввели санкции против российских СМИ. Под ограничения попали медиагруппа «Россия сегодня» и ее филиалы, включая РИА Новости, RT и Sputnik.

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#германия
#санкции
#сша
#арест
#украина
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В МИД РФ назвали способ завершения конфликта на Ближнем Востоке
Сергей Лавров: без помощи США конфликт на Ближнем Востоке прекратится
28 сентября 2024, 00:11

Фото: Официальная страница МИД РФ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступил в Совете Безопасности ООН по вопросу о путях прекращения конфликта на Ближнем Востоке. Выступая перед делегацией США, он заявил, что конфликт в секторе Газа и на израильско-ливанской границе закончится без поддержки США.
«Без вашей всесторонней поддержки Израиля конфликт может быть прекращен быстро и эффективно», – подчеркнул глава российской дипломатии.

Он призвал Совет Безопасности ООН прекратить препятствовать его работе и встать на сторону мира. В этих условиях можно возобновить переговоры о создании палестинского государства.

Лавров также заявил, что спираль насилия выходит далеко за пределы конфликта между Палестиной и Израилем. По его словам, нерешенный палестинский вопрос остается краеугольным камнем ближневосточного кризиса.

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#сергей лавров
#мид рф
#оон
#сша
#израиль
#палестина
#сектор газа
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Лавров заявил о стремительной деградации ситуации в секторе Газа
Лавров: ситуация в секторе Газа стремительно деградирует
28 сентября 2024, 00:03

Фото: сайт Кремля

Ситуация в секторе Газа стремительно деградирует, заявил министр иностранных дел России Лавров. Глава внешнеполитического ведомства сделал это заявление на заседании Совета Безопасности ООН по ситуации на Ближнем Востоке.
По словам министра, военная операция Израиля дегуманизирует население и лишает его человеческого достоинства.

Ранее арабская делегация покинула зал Генеральной Ассамблеи ООН, когда премьер-министр Израиля Нетаньяху начал свою речь, Перед тем как премьер-министр Нетаньяху вошел в зал, арабские дипломаты скандировали антиизраильские лозунги в знак протеста против продолжающейся войны в секторе Газа.

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#сектор газа
#оон
#биньямин нетаньяху
#израиль
#палестина
#сергей лавров
#мид рф
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В России заявили о выходе спирали насилия за рамки палестино-израильского конфликта
Лавров: спираль насилия вышла за пределы конфликта Палестины и Израиля
27 сентября 2024, 23:58

Фото: сайт Кремля

Спираль насилия вышла далеко за пределы конфликта между Палестиной и Израилем». С таким заявлением выступил министр иностранных дел России Сергей Лавров в Совете Безопасности ООН.
«Беспрецедентный уровень конфронтации на оккупированной палестинской территории и в ливано-израильском приграничье», – отметил дипломат.

Министр иностранных дел добавил, что конфликт отражается и в других регионах, включая Красное море. Ситуация дестабилизируется также в Средиземноморье, Персидском заливе и Северной Африке в целом, сказал Лавров. По его словам, краеугольным камнем ближневосточного кризиса остается нерешенный палестинский вопрос.

В начале мая министр иностранных дел Лавров прокомментировал сообщения о возможном срыве переговоров между Израилем и палестинской боевой группировкой ХАМАС. Он подчеркнул, что мирная инициатива в ультимативном стиле без немедленного прекращения огня приведет к затягиванию конфликта.

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#сергей лавров
#мид рф
#оон
#израиль
#ливан
#палестина
#хамас
#конфликт
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Блинкен выразил Китаю обеспокоенность из-за «поддержки» России
27 сентября 2024, 23:53

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Госсекретарь США Энтони Блинкен, встретившийся с министром иностранных дел Китая Ван И, выразил обеспокоенность в связи с предполагаемой поддержкой Китаем российского военно-промышленного комплекса (ВПК). Об этом заявил государственный деятель США на пресс-конференции.
«Я подчеркнул нашу серьезную обеспокоенность поддержкой Китаем российского ВПК», – сказал Блинкен после завершения встречи с МИД КНР.

В июле Блинкен предостерег Китай от поддержки российского военно-промышленного комплекса. В этом случае Пекин пообещал ждать ответных мер.

В то же время Пекин неоднократно отвергал обвинения США в том, что Китай поддерживает российский военно-промышленный комплекс.

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#сша
#китай
#мид
#россия
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Россия осудила действия Израиля в отношении Ливана
Лавров: РФ осуждает действия Израиля против Ливана
27 сентября 2024, 23:49

Фото: сайт Кремля

Россия решительно осуждает действия Израиля, нарушающие суверенитет Ливана. С таким заявлением выступил министр иностранных дел России Сергей Лавров на заседании Совета Безопасности ООН.
«Решительно осуждаем действия израильской стороны, грубо нарушающие суверенитет дружественного нам Ливана», – отметил глава российской дипломатии.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Ливана Абдалла Бу Хабиб обсудили военно-политическую ситуацию на Ближнем Востоке в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН.

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#мид рф
#сергей лавров
#россия
#оон
#израиль
#ливан
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Китай призвал к прекращению огня на Ближнем Востоке
Глава МИД КНР Ван И призвал к прекращению огня на Ближнем Востоке
27 сентября 2024, 23:44

Фото: iStock/Fotonen

Министр иностранных дел Китая Ван И призвал к немедленному прекращению огня на Ближнем Востоке, выводу израильских войск из сектора Газа и установлению суверенитета Ливана после авиаудара Израиля по Бейруту. Его высказывания цитирует РИА Новости.
«Прежде всего, война и конфликт не должны продолжаться. Полноценное прекращение огня должно быть немедленно достигнуто», – заявил Ван И на заседании Совета Безопасности ООН, посвященном ситуации на Ближнем Востоке.

Он также призвал к выводу израильских войск из сектора Газа, назвал текущую ситуацию в Ливане тревожной и призвал обеспечить суверенитет страны и защитить ливанское население.

Ранее стало известно, что одной из возможных целей атаки Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) на Бейрут мог быть генеральный секретарь «Хезболлы» Хасан Насралла. Пресс-секретарь Армии обороны Израиля Даниэль Хагари также объявил, что израильские войска совершили масштабную атаку на главный военный командный центр «Хезболлы» в Бейруте.

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#израиль
#ливан
#цахал
#сектор газа
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