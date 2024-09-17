Лукашенко: западные спецслужбы видят Белоруссию как возможное место эскалации

Сын кандидата в президенты США Дональд Трамп-младший и бывший независимый кандидат Роберт Кеннеди-младший призвали начать переговоры с Россией по Украине из-за нависшей угрозы ядерной войны. Об этом они написали в газете The Hill. По их словам, пришло время для прекращения украинского конфликта.