Лукашенко: западные спецслужбы видят Белоруссию как возможное место эскалации

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что западные спецслужбы видят республику как возможное место для эскалации. С такими словами он выступил на патриотическом форуме «Если мы едины» ко Дню народного единства.
«Западные спецслужбы говорят о Белоруссии как возможном месте эскалации», — пояснил белорусский лидер.По его словам, США дали задание для Украины атаковать белорусскую инфраструктуру на юге страны, если сложатся обстоятельства.
«Причина — российские беспилотники летают рядом с территорией Беларуси», — добавил он.Ранее Лукашенко заявил о готовности республики нормализовать отношения с Польшей «хоть завтра», однако вместе с тем перечислил несколько решений Польши, которые, наоборот, мешают налаживанию двух стран. Одним из таких решений он назвал закрытие погранпереходов.
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