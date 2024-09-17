Белоруссия договорилась с Россией и Украиной не освещать в СМИ случаи залётов БПЛА

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Белоруссия договорилась с Россией и Украиной не освещать в СМИ случаи нарушения госграницы беспилотниками. Об этом заявил белорусский президент Александр Лукашенко, слова которого приводит БелТА.
Он отметил, что Минску удалось по каналам связи договориться с Киевом о том, что в СМИ не будут озвучиваться факты залёта как российских, так и украинских беспилотников на территорию Белоруссии.
Лукашенко объяснил принятие такого решения особенностями управления беспилотниками, новизной этого типа вооружений для России и Украины, а также работой систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ).
Также глава государства добавил, что на территорию Белоруссии залетел дрон. Он упал прямо в центре страны, в районе Бобруйска. Это был украинский дрон, однако с российской стороны тоже бывают случайные прилёты.
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Лукашенко объяснил принятие такого решения особенностями управления беспилотниками, новизной этого типа вооружений для России и Украины, а также работой систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ).
Также глава государства добавил, что на территорию Белоруссии залетел дрон. Он упал прямо в центре страны, в районе Бобруйска. Это был украинский дрон, однако с российской стороны тоже бывают случайные прилёты.
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Анастасия Чинкова