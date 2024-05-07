Белоруссия проверит армию с привлечением средств применения ядерных боеприпасов

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Белоруссия проверит свои вооружённые силы с привлечением средств, способных применять тактические ядерные боеприпасы. Об этом сообщил госсекретарь Совета безопасности страны Александр Вольфович.
Отмечается, что данная проверка синхронизирована с Россией.
По словам политика, Минск проверит навыки белорусских военных по подаче ядерных боеприпасов в воинские части, загрузке их в специальные установки и подвеске на штурмовики.
Кроме того, в ходе проверки будут отработаны дивизионы комплексов «Искандер» и «Полонез».
Также в Минобороны Белоруссии сообщили о начале внезапной проверки средств-носителей нестратегического ядерного оружия.
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По словам политика, Минск проверит навыки белорусских военных по подаче ядерных боеприпасов в воинские части, загрузке их в специальные установки и подвеске на штурмовики.
Кроме того, в ходе проверки будут отработаны дивизионы комплексов «Искандер» и «Полонез».
Также в Минобороны Белоруссии сообщили о начале внезапной проверки средств-носителей нестратегического ядерного оружия.
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Анастасия Чинкова