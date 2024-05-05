Алейник: Литва спонсирует боевиков для свержения власти в Белоруссии

Фото: istockphoto/Andrzej Rostek
Литва оказывает поддержку, в том числе финансовую, находящимся на её территории вооружённым формированиям, которые планируют свержение действующей власти в Белоруссии. Об этом рассказал глава белорусского МИД Сергей Алейник.
В беседе с РИА Новости он сообщил об имеющейся достоверной информации о том, что литовские власти не просто попустительствуют, а фактически поддерживают и финансируют военизированные формирования, ставящие своей целью свержение законной власти на территории Республики Беларусь. Также они готовятся осуществлять в отношении страны террористических и экстремистских видов деятельности, добавил министр.
По словам Алейника, Минск располагает фактами о подготовке и финансировании таких военных формирований на территории Литвы. Ранее глава комитета госбезопасности Белоруссии Иван Тертель говорил, что в Литве, Польше и на Украине насчитывается до 50 различных иностранных фондов, которые финансируют как продвижение политики «мягкой силы» в отношении Белоруссии, так и радикальные варианты смены власти в республике.
Читайте также:
В Белоруссии задержали молодых людей, готовивших диверсии по заданиям Украины
В Совете Федерации предупредили НАТО о последствиях агрессии против Белоруссии
Совбез РБ: Группировка войск Запада у границ России и Белоруссии достигла пика
Александр Бойцов