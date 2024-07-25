Белорусские силовики за три месяца предотвратили хищения на сумму свыше $4 млн

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В Белоруссии банки и правоохранительные органы на протяжении последних трёх месяцев приостановили финансовые операции на сумму более четырёх миллионов долларов. Они проводились с целью хищения средств граждан.
Об этом сообщил генеральный прокурор Белоруссии Андрей Швед в Бишкеке на заседании генеральных прокуроров государств - участников Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). По его словам, работа автоматизированной системы обработки инцидентов позволила оперативно приостанавливать движение похищенных средств на счетах.
Эта система позволяет своевременно выявлять и пресекать несанкционированный перевод денежных средств, пояснил Швед. Она была разработана и создана в соответствии с указом президента страны Александра Лукашенко «О мерах по противодействию несанкционированным платежным операциям».
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Александр Бойцов