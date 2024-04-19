Названы переводы, которые гарантированно заблокируют банковскую карту

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Карту, банковский перевод или счёт клиента может быть заблокирован из-за обычных операций. Об этом рассказал финансовый аналитик Вадим Заноздрин в беседе с «Прайм».
Как утверждает Заноздрин, блокировка зависит от алгоритма искусственного интеллекта, при помощи которого банк следит за сомнительными операциями. По требованиям закона, такими считаются переводы более 600 тысяч рублей, нетипичные операции для клиента, маленькая разница между приходом и расходом финансов. Также у банка могут быть собственные нормы.
Эксперт предупредил, что по этим критериям необязательно всегда будут блокировать перевод. В случае подозрительной активности, обычно банк связывается с клиентом для уточнения. Если разъяснения клиента устроят финансовую организацию, а проверка не покажет наличия злого умысла, средства уйдут по назначению, подытожил Заноздрин.
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«Сомнительными могут показаться частые снятия наличных, большое количество платежных поручений в день, большие обороты по счету в месяц при низком остатке, отсутствие платежей на необходимые потребности человека», — отметит аналитик.
Эксперт предупредил, что по этим критериям необязательно всегда будут блокировать перевод. В случае подозрительной активности, обычно банк связывается с клиентом для уточнения. Если разъяснения клиента устроят финансовую организацию, а проверка не покажет наличия злого умысла, средства уйдут по назначению, подытожил Заноздрин.
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Алина Юрчак