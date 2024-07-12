В ЦБ рассказали о нововведениях, которые защитят деньги россиян от мошенников

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Центральный банк России (ЦБ) вдвое расширил перечень признаков мошеннических операций, которыми должны руководствоваться банки для предотвращения таких переводов.
О том, как теперь денежные средства граждан будут защищены от кибермошенничества и блокировки дропперами «Радио 1» рассказали в пресс-службе ЦБ России.
Банки на два дня заморозят перевод, если счет получателя содержится в базе реквизитов, замеченных в мошеннических схемах, рассказали в финансовом регуляторе.
Клиента предупредят, чтобы у него была возможность отменить операцию.
Если банк сразу переведет деньги по реквизитам, которые есть в базе, то будет должен вернуть отправителю всю сумму в течение 30 дней с подачи заявления.
Банки отключат дропперам доступ к своим сервисам, если информация о противоправных действиях поступит от МВД России. При открытии новых карт в других банках цифровые сервисы просто не будут работать.
Нововведения начнут действовать с 25 июля 2024 года.
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Дополнительная защита от кибермошенничества
Банки на два дня заморозят перевод, если счет получателя содержится в базе реквизитов, замеченных в мошеннических схемах, рассказали в финансовом регуляторе.
Клиента предупредят, чтобы у него была возможность отменить операцию.
Если банк сразу переведет деньги по реквизитам, которые есть в базе, то будет должен вернуть отправителю всю сумму в течение 30 дней с подачи заявления.
Блокировка онлайн-банка дропперами
Банки отключат дропперам доступ к своим сервисам, если информация о противоправных действиях поступит от МВД России. При открытии новых карт в других банках цифровые сервисы просто не будут работать.
Нововведения начнут действовать с 25 июля 2024 года.
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Анастасия Хохлова