Бербок назвала падение интереса к Украине фатальным

Фото: iStock/Liukov
Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что падение интереса к украинскому конфликту может привести к негативным последствиям. Об этом она написала в соцсети Х.
«Внимание к Украине исчезает из поля зрения общественности — это фатально», — говорится в публикации.
Бербок добавила, что Запад должен сделать всё возможное, чтобы поддержать Киев на пути к «свободе».
Читайте также:
BreakThrough News: Пропалестинские активисты сорвали лекцию Хиллари Клинтон
Украине предрекли судьбу Кипра
Венгрия выразила четкую позицию по отправке вооружения на Украину
Диана Аванесян