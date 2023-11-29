Венгрия выразила четкую позицию по отправке вооружения на Украину

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Венгрия никогда не будет передавать вооружение на Украину. Такое заявление сделал глава МИД страны Петер Сийярто.
«Этнических венгров-граждан Украины постоянно мобилизуют в украинскую армию, много из них на передовой, и многие уже погибли. Мы должны принести мир через дипломатические решения», - объяснил Сийярто.
По его словам, премьер-министр страны встречался с президентом России Владимиром Путиным с целью понять, есть ли надежда на мир.
Сийярто уточнил, что сотрудничество НАТО и Украины не предусматривает передачу ВСУ летального оружия. По словам главы венгерского МИД, программа носит исключительно добровольный характер и не предполагает передачу Украине летального вооружения.
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