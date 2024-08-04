Бербок объяснила необходимость наличия американских ракет в ФРГ угрозой от России

Фото: РИА Новости/Пресс-служба МИД РФ
Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок объяснила необходимость размещения американских ракет большой дальности на территории страны якобы угрозой со стороны России для Берлина и Европы в целом. Об этом информирует Bild.
По словам Бербок, принцип надежды не защитит Европу от РФ и Путина. Она добавила, что таким способом ФРГ вкладывает инвестиции в свою силу и безопасность.
Бербок заключила, что Германии необходим «надежный сдерживающий фактор», который сможет также защитить все европейские народы.
Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что решение США разместить дальнобойные ракеты в Германии нацелено на запугивание и нанесение ущерба безопасности России. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
Писториус назвал решение Германии разместить ракеты США ответом России
Рябков не исключает размещения ядерного оснащения в ответ на ракеты Штатов в ФРГ
«Унижение Германии»: Лавров высказался о размещении дальнобойных ракет в ФРГ
Бербок заключила, что Германии необходим «надежный сдерживающий фактор», который сможет также защитить все европейские народы.
Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что решение США разместить дальнобойные ракеты в Германии нацелено на запугивание и нанесение ущерба безопасности России. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
Писториус назвал решение Германии разместить ракеты США ответом России
Рябков не исключает размещения ядерного оснащения в ответ на ракеты Штатов в ФРГ
«Унижение Германии»: Лавров высказался о размещении дальнобойных ракет в ФРГ
Екатерина Коршунова