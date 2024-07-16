«Унижение Германии»: Лавров высказался о размещении дальнобойных ракет в ФРГ

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Глава МИД Российской Федерации Сергей Лавров назвал решение Германии разместить американские дальнобольные ракеты на своей территории унижением для Берлина. Об этом он заявил на заседании Совбеза ООН, передает Общественная служба новостей.
Пентагон заявил о развертывании системы ракет большой дальности к 2026 году. В США поясняют, что эта мера является временной до тех пор, пока в Европе не создадут свое аналогичное оружие. Ракеты также появятся во Франции, Италии и Польше. Дальность их полета составляет свыше 1000 км.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал происходящие в Европе события возвращением к Холодной войне.
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Олег Дикий