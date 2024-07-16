Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Политика/ «Унижение Германии»: Лавров высказался о размещении дальнобойных ракет в ФРГ

«Унижение Германии»: Лавров высказался о размещении дальнобойных ракет в ФРГ

Лавров: немецкое правительство беспрекословно подчиняется США
16 июля 2024, 18:21
Фото: IStock/Oleksii Liskonih

Фото: IStock/Oleksii Liskonih

Глава МИД Российской Федерации Сергей Лавров назвал решение Германии разместить американские дальнобольные ракеты на своей территории унижением для Берлина. Об этом он заявил на заседании Совбеза ООН, передает Общественная служба новостей.


Пентагон заявил о развертывании системы ракет большой дальности к 2026 году. В США поясняют, что эта мера является временной до тех пор, пока в Европе не создадут свое аналогичное оружие. Ракеты также появятся во Франции, Италии и Польше. Дальность их полета составляет свыше 1000 км.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал происходящие в Европе события возвращением к Холодной войне.

Читайте также:

Политолог Демчук усомнился в прекращении помощи США Киеву при победе Трампа

Песков: Конфискация активов РФ может повлиять на судьбу крупных стран ЕС

В Кремле оценили заявления о планах Трампа стать посредником по Украине
#сша
#оружие
#дмитрий песков
#политолог
#ракеты
#рф
#пентагон
#сергей лавров
Антрополог Радченко объяснила российские мемы о покушении на Трампа
16 июля 2024, 19:28

Фото: сайт Дональда Трампа

Старший научный сотрудник Лаборатории теоретической фольклористики ИОН Президентской академии Дарья Радченко объяснила создание мемов о покушении на кандидата в президенты США Дональда Трампа россиянами иронией наших граждан и об американском истеблишменте, и об отдельных эпизодах из российской действительности.
«После покушения на Дональда Трампа мы наблюдаем очередной всплеск мемов. Они подсказывают, что некоторые российские пользователи соцмедиа относятся к случившемуся с оттенком недоверия, как к шоу, которое произошло с участием или с ведома главного героя, или к чему-то несерьёзному, демонстрируя недоверие к политической системе и СМИ», — пояснила в беседе с Газета.ру Радченко.

Ранее Федеральное бюро расследований и министерство внутренней безопасности Соединенных Штатов Америки выражало обеспокоенность возможностью актов мести за покушение на убийство бывшего американского лидера Дональда Трампа.

Читайте также:

Американский журналист Такер Карлсон сделал неожиданное заявление о Трампе

Байден: Фраза «в яблочко» по отношению к покушению на Трампа была ошибкой

ФБР предупреждает о возможной «‎мести» за покушение на Трампа
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков взял больничный
16 июля 2024, 18:42

Фото: сайт Кремля

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков по рекомендации врачей уходит на больничный до конца текущей недели. Глава областной администрации сообщил, что чувствует себя «не очень хорошо».
Об этом сам руководитель региона сообщил в своём телеграм-канале. Он добавил, что, посоветовавшись с медиками, принял решение плотнее заняться своим здоровьем, чтобы затем с новыми силами и с полной отдачей справляться с вызовами и решать те задачи, которые ставит нелёгкое время.

Вячеслав Гладков уточнил, что уезжать никуда не планирует, останется в Белгороде, но ему «нужно отлежаться». До понедельника он обещал поправить своё пошатнувшееся здоровье и выйти на работу в штатном режиме. Губернатор выразил сожаление, что ему не удалось справиться с болезнью «на ногах». Он также пообещал продолжать отправлять регулярные утренние и вечерние сообщения с подробной информацией о событиях в регионе.

Читайте также:

Глава Белгородской области рассказал о числе погибших жителей с начала СВО

Гладков рассказал о состоянии детей, пострадавших при атаке в Шебекино

Гладков сообщил о числе погибших при ночном обстреле ВСУ Белгородской области
#губернатор
#здоровье
#Вячеслав Гладков
#белгородская область
#больничный лист
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Политолог Демчук усомнился в прекращении помощи США Киеву при победе Трампа
16 июля 2024, 18:08

Фото: iStock/ValleraTo

Заведующий кафедры сравнительной политологии факультета политологии МГУ, ведущий научный сотрудник Института США и Канады РАН, политолог Артур Демчук заявил о том, что при победе на президентских выборах в США Дональда Трампа военная помощь Штатов Украине не прекратится.
Он напомнил, что большая часть денег, выделенных на помощь Киеву, идут в военно-промышленный комплекс США, производящий вооружение для ВСУ.

«Трамп заявлял, что, финансируя что-то за рубежом, нужно думать, насколько это в интересах Америки. Решения относительно Украины будут приниматься в зависимости от выгоды для Штатов. Идея Вэнса в том, что Америке незачем тратить деньги, если это ничего не приносит», — добавил в беседе с Общественной Службой Новостей Демчук.

Тем временем в Испании прошёл одиночный пикет против линии страны, ЕС и НАТО в украинском конфликте, а точнее – против помощи Киеву со стороны западных стран.

«Мы — не пушечное мясо! Ни один гражданин ЕС не должен идти умирать за Украину! Ни одного цента больше военной помощи Украине! НАТО развязало братоубийсвенную войну против России на Украине! Зеленский нацист! НАТО террорист!» — приводят «Известия» слова протестующего.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал спекуляцией сообщения о том, что Дональд Трамп может выступить в роли посредника в украинском вопросе.

Читайте также:

Политолог Мезюхо раскрыл истинное отношение Индии к киевскому режиму

В Кремле оценили заявления о планах Трампа стать посредником по Украине

Песков: Пока неясно, что Зеленский имеет в виду под вторым «саммитом мира»
#сша
#деньги
#помощь
#дональд трамп
#страны
#вооружение
#нато
#всу
#зеленский
#украина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Медведчук не исключил появления «украинского следа» в деле о покушении на Трампа
16 июля 2024, 17:48

Фото: istockphoto/zabelin

В деле о покушении на экс-президента США Дональда Трампа вполне может появиться украинский след. Такое мнение высказал бывший депутат Верховной рады, председатель политсовета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук.
В своём обращении к кандидату на пост президента США, опубликованном на сайте движения, экс-лидер партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» написал, что Трамп уже давно стал личным врагом главы киевского режима Владимира Зеленского из-за позиции политика, ориентированной на мирное урегулирование украинского конфликта.

Медведчук напомнил, что Трамп не раз заявлял о готовности и способности принести мир на Украину. Однако этот мир, отметил политик, означает для Зеленского и его нацистского режима утрату власти. Из-за этого, а также из-за страха перед наказанием он и его заокеанские кураторы отнюдь не стремятся к миру.

В связи с этим Зеленский ни перед чем не остановится, чтобы помешать Трампу выиграть президентские выборы, а потому вовсе не исключено, что в деле о покушении появится украинский след, заключил Медведчук.

Читайте также:

Дональд Трамп: Пережитое покушение повлияло на моё мировоззрение

В Кремле оценили заявления о планах Трампа стать посредником по Украине

ФБР предупреждает о возможной «‎мести» за покушение на Трампа
#выборы
#сша
#политика
#лидер
#мир
#зеленский
#трамп
#покушение
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Утилизационный сбор на импортируемые автомобили хотят увеличить почти в два раза
16 июля 2024, 17:39

Фото: istockphoto/Apriori1

Утилизационный сбор на ввозимые автомобили в России может быть разово увеличен на 70-85% с 1 октября 2024 года. В дальнейшем планируется проводить его ежегодную индексацию.
Это произойдёт в том случае, если проект постановления правительства, опубликованный на сайте проектов нормативных актов, будет принят. Сейчас документ должен пройти общественное обсуждение, которое стартует сегодня и продлится до 9 августа. Далее утилизационный сбор будут индексировать на 10-20% каждый год.

Далее до 2030 года размер утилизационного сбора планируется увеличить в 3,9 раза от ныне действующего, подняв коэффициент его расчета до 58,62. Базовая ставка для расчёта сбора составляет 20 тысяч рублей. По действующим правилам производитель (либо импортёр) уплачивает за легковой автомобиль 300,6 тысячи рублей сбора. После ближайшего повышения эта сумма составит 556,2 тысячи рублей.

Читайте также:

Власти предложили «пошаговую» индексацию утильсбора на машины и автобусы

Минпромторг составил список цен на авто для вычисления утильсбора

Россияне доплачивают до 840 тыс. рублей утильсбора за машины
#автомобиль
#проект
#ставка
#импорт
#правительство
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Политолог Мезюхо раскрыл истинное отношение Индии к киевскому режиму
Политолог Мезюхо: Индия не воспринимает всерьёз киевский режим
16 июля 2024, 17:34

Фото: iStock/Sagittarius Pro

Политолог Иван Мезюхо на фоне сообщений о вызове украинского посла в МИД Индии из-за высказываний президента Украины Владимира Зеленского о визите индийского премьер-министра Нарендры Моди в Россию заявил, что Индия не воспринимает нынешнюю власть в Киеве всерьёз.
«Индия выбрала стратегию во внешней политике, и, согласно этой стратегии, Нарендра Моди поддерживает близкие контакты с Владимиром Путиным. Его последний визит в Россию свидетельствует о том, что Индия не собирается стрелять себе в ногу. Она будет продолжать сотрудничать с РФ по тем вопросам, которые соответствуют её национальным интересам», — пояснил в беседе с RT Мезюхо.

А политолог, старший преподаватель МГИМО МИД РФ Алексей Зудин заявил о печальных последствиях для Украины в случае, если Дональд Трамп снова станет президентом США, а сенатор от штата Огайо Джеймс Дэвид Вэнс — вице-президентом.

«Основанием для того, чтобы называть Вэнса катастрофой для Украины, служит то, что Вэнс придерживается сдержанного, скептического отношения к помощи Украине, что коррелирует с отношением Трампа. В том числе поэтому Байден назвал Вэнса клоном Трампа. Поэтому по украинской теме между Трампом и будущим вице-президентом различий нет», — отметил в беседе с «Известиями» Зудин.

Ранее украинский посол был вызван в МИД Индии после того, как Владимир Зеленский высказался о визите премьер-министра Нарендры Моди в Россию.

Читайте также:

В Кремле оценили заявления о планах Трампа стать посредником по Украине

МИД Индии требует от посла Украины объяснений из-за заявлений Зеленского о Моди

Вэнс заявил, что Трамп обсудит с Россией урегулирование украинского конфликта
#сша
#мид
#индия
#посол
#мид рф
#украина
#россия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Дональд Трамп: Пережитое покушение повлияло на моё мировоззрение
16 июля 2024, 15:48

Фото: istockphoto/Artem Zakharov

Кандидат на пост президента США Дональд Трамп заявил, что пережитое во время митинга в Пенсильвании покушение оказало на него определённое влияние. Хотя мысль об этом и не доставляет ему удовольствия.
Об этом сообщает телеканал ABC News.

«Мне не нравится думать об этом, но, думаю, да, повлияло», — сказал бывший и, возможно, будущий президент США, отвечая на соответствующий вопрос.

Покушение на Трампа состоялось во время его публичного выступления в Пенсильвании 13 июля. Злоумышленник произвёл несколько выстрелов в сторону выступавшего кандидата в президенты. В результате стрельбы погиб 50-летний мужчина, бывший пожарный. Ещё двое получили серьёзные ранения. Трампу пуля задела ухо. Стрелок был ликвидирован сотрудниками секретной службы.

Читайте также:

Стало известно, кто стрелял в Трампа

«Потерял много крови»: Трамп рассказал о ранении после покушения

Вскрылись неожиданные подробности о покушении на Трампа
#сша
#пожарный
#президент
#мужчина
#покушение
#трамп
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В МИД назвали очковтирательством заявления Киева о готовности к переговорам
16 июля 2024, 15:26

Фото: istockphoto/Diy13

За псевдомиролюбивой риторикой Киева стоит желание завоевать симпатии стран Глобального Юга и переманить их в антироссийский западный лагерь. Об этом заявил глава второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.
Все громкие заявления Киева о готовности к решению конфликта политико-дипломатическими методами являются просто сотрясением воздуха и «очковтирательством», подчеркнул дипломат в беседе с ТАСС. Он напомнил, что на Украине все переговоры с Россией до сих пор запрещены на законодательном уровне.

До тех пор, пока этот запрет действует и ведётся работа по продвижению так называемой «формулы мира», все подобные высказывания о готовности к дипломатическому урегулированию — просто пустые слова, отметил Полищук. Он также выразил надежду, что для стран мирового большинства это является очевидным.

Читайте также:

Вэнс заявил, что Трамп обсудит с Россией урегулирование украинского конфликта

В США заявили, что Трамп начнет переговоры по Украине после избрания

Почти половина жителей Украины выступает за мир с Россией
#работа
#запрет
#дипломат
#переговоры
#украина
#киев
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Американский журналист Такер Карлсон сделал неожиданное заявление о Трампе
Такер Карлсон: только Трамп и Вэнс смогут предотвратить ядерную войну
16 июля 2024, 14:50

Фото: РИА Новости/Гавриил Григоров

Американский журналист Такер Карлсон заявил, что только кандидат в президенты Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп и кандидат в вице-президенты Джей-Ди Вэнс смогут не допустить ядерную войну. Об этом пишет РИА Новости.
«Предотвращение ядерной войны, которое будет задачей номер один, подвластно только Трампу и Джей-Ди Вэнсу», — отметил он на мероприятии Heritage Foundation, трансляция которого велась на его YouTube-канале.

По его мнению, все другие претенденты приведут к началу ядерной катастрофы.

Ранее американский журналист Такер Карлсон назвал премьер-министра Венгрии Виктора Орбана единственным европейским лидером, который пытается остановить полное разрушение Украины. По словам Карлсона, любой, кто препятствует этому, «поддерживает зло».

Такер Суонсон Макнир Карлсон — американский консервативный политический обозреватель, журналист. Вёл политическое ток-шоу на Fox News под названием «Вечер с Такером Карлсоном».

Американский журналист Карлсон анонсировал интервью с президентом Зеленским. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Это бред: Американский журналист напомнил, почему РФ не будет нападать на Европу

Карлсон назвал Путина более впечатляющим, чем Байден

Дуров в интервью Карлсону: Ограбление в США, развитие Telegram и лучшая страна для бизнеса
#журналист
#интервью
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф