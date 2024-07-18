Рябков не исключает размещения ядерного оснащения в ответ на ракеты Штатов в ФРГ

Фото: РИА Новости/Мария Девахина
Размещение ядерного оснащения в ответ на американские ракеты в Германии не исключил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Ранее председатель Совфеда Валентина Матвиенко отмечала, что согласно документам военного времени, Германия не имеет права размещать на своей территории американские дальнобойные ракеты. Политик назвала это «недопустимым».
Матвиенко подчеркивала, что, если это случится, то российская сторона ответит адекватно и жестко. Кроме того, по ее словам, таким образом Штаты просто хотят сохранения собственной гегемонии за счет запугивания других.
До этого стало известно, что Вашингтон разместит на территории Германии в 2026 году новые средства огневого поражения.
Читайте также:
В Берлине заявили о нежелании поставлять Украине боевые самолеты
Германия тайно передала Украине новую партию военной помощи
В Германии подготовили секретный план на случай войны с Россией
Матвиенко подчеркивала, что, если это случится, то российская сторона ответит адекватно и жестко. Кроме того, по ее словам, таким образом Штаты просто хотят сохранения собственной гегемонии за счет запугивания других.
До этого стало известно, что Вашингтон разместит на территории Германии в 2026 году новые средства огневого поражения.
Читайте также:
В Берлине заявили о нежелании поставлять Украине боевые самолеты
Германия тайно передала Украине новую партию военной помощи
В Германии подготовили секретный план на случай войны с Россией
Никита Кротов