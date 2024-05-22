Бербок прибыла в Киев, не пообещав военной помощи Украине

Фото: Пресс-служба МИД РФ
Руководитель германского МИДа Анналена Бербок не предложила киевскому режиму никакой военной помощи во время своего визита на Украину. Министр лишь выразила сочувствие в сложившейся для Незалежной ситуации, пишет издание Der Spiegel.
«Это все слова сочувствия. Но они не могут скрыть тот факт, что министр иностранных дел Германии прибыла с пустыми руками в свой седьмой визит на Украину с начала конфликта»,— отметили журналисты.
Авторы материала добавили, что поскольку военная помощь ВСУ со стороны ФРГ отсутствует, можно говорить о провале германской вооруженной политики.
Таким образом программа Immediate Action on Air Defence (IAAD), направленная на помощь в укреплении ПВО Украины, не дала свои плоды. В частности, ни один партнер ФРГ не дал Самостийной системы ПВО.
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