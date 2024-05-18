Бербок высказалась о значении ситуации под Харьковом для Украины

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Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок назвала сложившуюся для украинской армии ситуацию на Харьковском направлении «весьма драматичной». Об этом информирует издание Tagesschau.
Учитывая плачевную ситуацию для ВСУ, Бербок призвала западные государства предоставлять киевскому режиму больше дальнобойного оружия. Примечательно, что украинское командование также признает свое плачевное положение на данном участке фронта.
Ранее глава Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов* заявил, что в Харьковской области ситуация на фронте приближается к критической. Глава ГУР Украины добавил, что Киеву было тяжело найти личный состав для перевода в Харьковскую область.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Глава разведки Украины заявил о критической ситуации в Харьковской области
* внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
Ранее глава Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов* заявил, что в Харьковской области ситуация на фронте приближается к критической. Глава ГУР Украины добавил, что Киеву было тяжело найти личный состав для перевода в Харьковскую область.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Глава разведки Украины заявил о критической ситуации в Харьковской области
* внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
Екатерина Коршунова