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Бербок высказалась о значении ситуации под Харьковом для Украины

Tagesschau: Бербок назвала ситуацию для ВСУ под Харьковом весьма драматичной
18 мая 2024, 09:21
Фото: iStock/Mariia Kokorina

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок назвала сложившуюся для украинской армии ситуацию на Харьковском направлении «весьма драматичной». Об этом информирует издание Tagesschau.
Учитывая плачевную ситуацию для ВСУ, Бербок призвала западные государства предоставлять киевскому режиму больше дальнобойного оружия. Примечательно, что украинское командование также признает свое плачевное положение на данном участке фронта.

Ранее глава Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов* заявил, что в Харьковской области ситуация на фронте приближается к критической. Глава ГУР Украины добавил, что Киеву было тяжело найти личный состав для перевода в Харьковскую область.



Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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* внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
#всу
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#ракета
#спецоперация
#оружие
#вс рф
#харьковская область
Харьков будет взят без штурма, заявил полковник Тимошенко
18 мая 2024, 09:13

Фото: iStock/Dmitry Andreev

Российские войска возьмут Харьков без штурма, с таким заявлением выступил отставной полковник Михаил Тимошенко в интервью для издания «Царьград».
По словам Тимошенко, во времена Великой Отечественной войны Харьков не брали штурмом. Военные окружили его, оставив небольшой коридор. Полковник убеждён, что на этот раз ВС РФ применят похожую тактику.

Он также подчеркнул, что большинство бригад Вооружённых сил Украины, которые охраняли оборону Харькова, были переброшены для защиты Киева.

«Из десяти бригад, которые они готовили как резерв, пять бригад бросили на защиту Киева», — в заключении заявил Тимошенко.

Напомним, в последние недели российская армия идёт активное наступление на Харьковском направлении. День за днём освобождаются всё новые населённые пункты.

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#вс рф
#всу
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ВС России ударили по аэродрому в Полтавской области, сообщило подполье
Подполье: ВС России нанесли удары по аэродрому и промзоне в украинском Миргороде
18 мая 2024, 09:01

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что бойцы ВС РФ нанесли удар по аэродрому и промзоне в городе Миргороде Полтавской области. Об этом пишет РИА Новости.
Лебедев уточнил, что взрыв был крайне сильным, его слышали даже на другом конце города. Уточняется, что два взрыва прозвучали в районе аэродрома, где прослеживалась сильная детонация.

По словам Лебедева, в настоящее время проехать в данный район могут только те, кто в нем работает или прописан. Он добавил, что ночью также гремели взрывы в Павлограде Днепропетровской области.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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МО: Минувшей ночь над Крымом сбили украинский БПЛА
18 мая 2024, 08:06

Фото: iStock/rancho_runner

В ночь на 18 мая над Крымом сбили украинский беспилотник, об этом сообщает Минобороны РФ в своём Telegram-канале.
«В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — уточнили в российском оборонном ведомстве.

Также сообщается, что беспилотный летательный аппарат был ликвидирован системами противовоздушной обороны РФ над территорией Крымского полуострова.

Напомним, 16 мая украинские беспилотники были сбиты в небе над Калужской и Брянской областями. Об этом сообщали главы регионов Александр Богомаз и Владислав Шапша.

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#бпла
#всу
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Медведев допустил, что границы санитарной зоны могут пройти по территории Польши
18 мая 2024, 07:38

Фото: сайт Кремля

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев написал в своем Telegram-канале, что санитарная зона может приблизиться к границам Польши и даже расшириться на ее территорию.
Отмечается, что это произойдет в случае, если Запад отправит дальнобойные ракеты на Украину. Медведев уточнил, что у ракет модели Storm Shadow/SCALP-EG, которые страны Запада поставляют киевскому режиму, дальность удара составляет не менее 550 километров.

Ранее сообщалось, что Украина из-за продвижения российских войск в Харьковской области требует от США разрешения на нанесение ударов по территории России американским оружием. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Российский генерал объяснил необходимость взятия Харькова
Генерал Бижев: России необходим Харькова как центр оборонной промышленности
18 мая 2024, 06:39

Фото: iStock/Andrey Orekhov

России необходимо взять Харьков под контроль, потому что в городе находится один из крупнейших центров украинской оборонной промышленности, заявил генерал-лейтенант Российской армии Айтеч Бижев в интервью изданию «Ридус».
«Взяв Харьков, российская армия получит ключ ко многим стратегическим объектам. Ведь это крупный административный и промышленный центр, и здесь сосредоточена крупная оборонная промышленность», - пояснил Бижев.

Генерал напомнил, что в советское время в Харькове была танковая ремонтная мастерская и академия, которая выпускала инженеров войск противовоздушной обороны.

Ранее автор американского журнала Foreign Policy заявил, что ситуация на Украине в ходе специальной военной операции (СВО) стала более опасной. Сложившаяся ситуация подталкивает США к большему риску, включая отмену Вашингтоном запрета на нанесение ударов американским оружием по территории России.

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Жители Харьковской области интересуются, как получить паспорт РФ – Водолацкий
18 мая 2024, 05:50

Фото: iStock/Mukhina1

Жители Харьковской области, частично освобожденной от контроля Вооруженных сил Украины (ВСУ), ищут способы получения российского паспорта. Они понимают, что мирная жизнь для них уже наступила, поэтому они узнают об этом, передает РИА Новости слова координатора по межпарламентским связям с парламентом Луганской Народной Республики (ЛНР), депутата Госдумы Виктора Водолацкого.
«Освободили населенный пункт, а на следующий день уже люди уже ищут командира, спрашивая, как им получить российский паспорт. Уже нужно заниматься будущим своей земли, своей территории, своих родных и близких», – объяснил депутат.

Водолацкий рассказал, что жители региона довольны продвижением российской армии, а бойцы встречаются с населением и принимают благодарности. Люди хотят иметь возможность обеспечить себя продовольствием на зиму, поскольку военные действия мешают урожаю.

«Люди живут реальной жизнью, люди хотят в Харьковской области мира, спокойствия», — подчеркнул парламентарий.

Ранее сообщалось, что поражения украинских войск под Харьковом обострили политическую ситуацию в стране. Высказывалось предположение, что неудача украинских сил в регионе подтолкнет Киев к мирным переговорам.

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#госдума
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Российские бойцы получат миллионы рублей за ценный трофей из зоны проведения СВО
ЦАСТ выплатит бойцам ВС РФ 2 млн рублей за трофей из зоны СВО
18 мая 2024, 05:15

Фото: iStock/ArtemSam

Центр стратегического и технического анализа (ЦАСТ) проверяет информацию о захвате солдатами российской армии ценных трофеев высокотехнологичной роботизированной платформы Themis эстонского производства в зоне специальной военной операции (СВО). Если данные подтвердятся, бойцы получат вознаграждение в размере двух миллионов рублей, сообщил директор ЦАСТ Руслан Пухов, передает РИА Новости.
Ранее о захвате российскими военнослужащими роботизированной платформы THeMIS Cargo сообщил Telegram-канал «Два майора», в котором представлены фотографии трофеев, посеченных фрагментами снарядов. Робот рассчитан на перевозку до 750 килограммов снаряжения.

«Мы готовы выплатить бойцу или группе военнослужащих, захвативших этого робота, премию в размере 2 миллионов рублей», – подтвердил Пухов.

Он добавил, что центру интересно разобраться в передовых технологиях, встроенных в него, поэтому необходимо определить степень повреждения машины.

ЦАСТ объявил в 2022 году награду за поимку и передачу THeMIS Министерству обороны России, и с тех пор награда увеличилась в 2 раза. Пухов объяснила, что это «одна из немногих по-настоящему современных систем, в которых заложены реальные инновации», и назвал разработку «будущим войны».

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«Это лишь первый шаг»: Зеленский о продвижении России в Харьковской области
18 мая 2024, 04:38

Продвижение Вооруженных сил России (ВС РФ) в Харьковской области является лишь «первым шагом» нового наступления, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью информационному агентству AFP.
По его словам, атака российской армии может состоять из «нескольких волн», первая из которых в настоящее время проходит в Харьковской области. Украинский лидер подчеркнул, что Киев располагает четвертью сил противовоздушной обороны (ПВО), необходимых для отражения атаки. Зеленский также заявил, что необходимо получить дополнительно 120-130 самолетов.

Ранее сообщалось, что поражения украинских войск в боях под Харьковом обострило политическую ситуацию в стране. Также высказывалось предположение, что эта ситуация подтолкнет Киев к мирным переговорам.

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Зеленский раскрыл самое большое преимущество России в конфликте
Зеленский: ограничения Запада предоставили Москве самое большое преимущество
18 мая 2024, 03:43

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Agence France Press (AFP) заявил, что западные ограничения на использование оружия, поставляемого Киеву для нанесения ударов по российской территории, дали Москве «самое большое преимущество» в конфликте.
«Это самое большое преимущество, которое есть у России. Мы ничего не можем сделать западным оружием с их системами, которые расположены на территории России», – сказал Зеленский.

Ранее он заявил, что союзники Украины боятся военного проигрыша России.

Перед этим Зеленский заявил, что Запад не подталкивает Украину к перемирию с Россией, но эта идея, похоже, существует в атмосфере мира.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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