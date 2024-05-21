Бербок в Киеве дерзко высказалась о Путине

Фото: пресс-служба МИД РФ
Глава МИД ФРГ Анналена Бербок дерзко высказалась о России и Путине. Слова главы немецкого внешнеполитического ведомства приводит Tagesschau.
«Мы должны объединить все силы сейчас, чтобы Украина могла выстоять, <…> и чтобы войска Путина в ближайшее время не оказались у наших собственных границ», — сказала Бербок международным партнерам.
Она отметила острую нужду Незалежной в средствах ПВО и поддержала вступление Украины в ЕС.
Ранее сообщалось, что Анналена Бербок прибыла в Киев с неожиданным визитом. Сначала поездка планировалась в Харьков, но министр изменила программу. С февраля 2022 года она посетила Самостийную в седьмой раз.
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Никита Кротов