Бербок выдвинула дерзкое обвинение Путину

Фото: РИА Новости/Пресс-служба МИД РФ
Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что президент России Владимир Путин не готов к мирному урегулированию конфликта на Украине. Такое обвинение в адрес российского лидера она выдвинула в рамках своего визита в Киев, её слова передаёт ZDF.
«Половина мира работает над тем, чтобы каждый день отстаивать мир. Но для этого также нужен российский президент, который, к сожалению, совершенно не готов к разговору», — заявила Бербок.
Она также добавила, что ядерные испытания, которые Россия начала накануне, указывают на нежелание Москвы прийти к миру.
Во вторник, 21 мая, Бербок прибыла в Киев с необъявленным заранее визитом и не предложила киевскому режиму никакой военной помощи. Министр лишь выразила сочувствие в сложившейся для Украины ситуации.
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